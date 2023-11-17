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سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!

سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!











وفي مقابلة شخصية نادرة، قالت السيدة البالغة من العمر 70 عاماً لمجلة باريس ماتش، إنها أخرت زواجها من زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 45 عاماً، لمدة عشر سنوات من أجل أطفالها الثلاثة، الذين هم في نفس عمر شريكها تقريباً، وفق ما نقل موقع



وكان ماكرون في الخامسة عشرة من عمره عندما وقع في حب بريجيت أوزيير المتزوجة آنذاك، والتي تكبره بـ 25 عامًا. وكانت معلمة الدراما في مدرسة بروفيدنس الكاثوليكية في أميان، شمال فرنسا، وكانت ابنتها لورانس زميلة ماكرون في الفصل.



وازدهرت علاقتهما الرومانسية وتسببت في فضيحة في المحافظة. ثم أرسل والدا ماكرون ابنهما إلى باريس ليلتحق بمدرسة أخرى، لكن رغبته في التواجد مع معلمته وملاحقتها ظلت قائمة.



وقالت إنها أخبرت نفسها أنه بمجرد وصول إيمانويل إلى باريس، فإنه "سيقع في حب شخص في مثل عمره"، لكن هذا لم يحدث.



تخلت بريجيت عن وظيفتها، لكنها قالت إن "العائق الوحيد" هو أطفالها، لأنها لا تريد "تدمير حياتهم".



"استغرق ذلك عشر سنوات، ولكم أن تتخيلوا ما كانوا يسمعونه، وتابعت: "لكنني لم أرغب في تفويت حياتي".



ابنها أكبر من ماكرون بثلاث سنوات وابنتاها، اللتان تبلغان من العمر الآن 46 و39 عامًا، في نفس عمر زوجها الثاني.



وأضافت أيضًا أنها لا تعرف ماذا كان سيقول والديها عن زواجها من تلميذها السابق، لكنها أشارت إلى أن أشقائها كانوا يمزحون أحيانًا حول القيل والقال المحيط بها وعلاقتها بماكرون.



وأخيراً تزوجت من ماكرون - الذي كان موظفاً حكومياً في أواخر العشرينيات من عمره في ذلك الوقت - في عام 2007، بعد طلاقها من زوجها المنفصل عنها أندريه لويس أوزيير في العام الذي سبقه.



وأعطت السيدة الأولى نظرة حول الحياة الزوجية مع ماكرون، والتي عادة ما تظل صامتة بشأنها بصرف النظر عن ذكر الصعوبات في السنوات الأولى من علاقتهما.



وعلى الرغم من مرور 16 عامًا على زواجها، قالت بريجيت إن زوجها لا يزال قادرًا على مفاجأتها وإبهارها بذاكرته الرائعة وذكائه.



وقالت: "كان لدي العديد من التلاميذ المتفوقين ولم يتمتع أي منهم بقدراته"، وأوضحت: "لقد أعجبت به دائمًا".



يستمتع الزوجان بحياة هادئة معًا في قصر الإليزيه بمجرد عودة الرئيس إلى المنزل حوالي الساعة 10 و11 مساءً، حيث تطبخ له بريجيت وجبة الإفطار وأحيانًا العشاء.



وبينما يقضي زوجها يومه في التركيز على المسائل السياسية، تقوم السيدة الأولى في فرنسا بتدريس وتعليم الكبار للأعمال الخيرية وتركز على القضايا الحسنة.



ولقد اعتادت الآن على الانتقادات التي تأتي مع المنصب العام وتتلقى تعليقات على أشياء مثل ملابسها.



ومن خلال منصبها، تلتقي بالعديد من الزعماء الأجانب، وفي مقابلتها الأخيرة أشادت بالملك البريطاني وزوجته الملكة اللذين زارا باريس في أيلول الفائت.



وتعترف بريجيت بأنها شعرت بالقلق في البداية، لكن هذه المخاوف تبددت عندما استقبلتها كاميلا بقبلة على خدها، "لضبط النغمة".



وأشادت بروح الدعابة التي يتمتع بها تشارلز ودقة الزوجين الملكيين، وأخبرت كيف التقت بتشارلز وكاميلا لتناول مقبلات خاصة في قصر الإليزيه، واصفة إياها بأنها "لحظة رائعة".

كشفت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون كيف أنها أجلت الزواج من إيمانويل لتجنب "تدمير" حياة أطفالها.وفي مقابلة شخصية نادرة، قالت السيدة البالغة من العمر 70 عاماً لمجلة باريس ماتش، إنها أخرت زواجها من زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 45 عاماً، لمدة عشر سنوات من أجل أطفالها الثلاثة، الذين هم في نفس عمر شريكها تقريباً، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وكان ماكرون في الخامسة عشرة من عمره عندما وقع في حب بريجيت أوزيير المتزوجة آنذاك، والتي تكبره بـ 25 عامًا. وكانت معلمة الدراما في مدرسة بروفيدنس الكاثوليكية في أميان، شمال فرنسا، وكانت ابنتها لورانس زميلة ماكرون في الفصل.وازدهرت علاقتهما الرومانسية وتسببت في فضيحة في المحافظة. ثم أرسل والدا ماكرون ابنهما إلى باريس ليلتحق بمدرسة أخرى، لكن رغبته في التواجد مع معلمته وملاحقتها ظلت قائمة.وقالت إنها أخبرت نفسها أنه بمجرد وصول إيمانويل إلى باريس، فإنه "سيقع في حب شخص في مثل عمره"، لكن هذا لم يحدث.تخلت بريجيت عن وظيفتها، لكنها قالت إن "العائق الوحيد" هو أطفالها، لأنها لا تريد "تدمير حياتهم"."استغرق ذلك عشر سنوات، ولكم أن تتخيلوا ما كانوا يسمعونه، وتابعت: "لكنني لم أرغب في تفويت حياتي".ابنها أكبر من ماكرون بثلاث سنوات وابنتاها، اللتان تبلغان من العمر الآن 46 و39 عامًا، في نفس عمر زوجها الثاني.وأضافت أيضًا أنها لا تعرف ماذا كان سيقول والديها عن زواجها من تلميذها السابق، لكنها أشارت إلى أن أشقائها كانوا يمزحون أحيانًا حول القيل والقال المحيط بها وعلاقتها بماكرون.وأخيراً تزوجت من ماكرون - الذي كان موظفاً حكومياً في أواخر العشرينيات من عمره في ذلك الوقت - في عام 2007، بعد طلاقها من زوجها المنفصل عنها أندريه لويس أوزيير في العام الذي سبقه.وأعطت السيدة الأولى نظرة حول الحياة الزوجية مع ماكرون، والتي عادة ما تظل صامتة بشأنها بصرف النظر عن ذكر الصعوبات في السنوات الأولى من علاقتهما.وعلى الرغم من مرور 16 عامًا على زواجها، قالت بريجيت إن زوجها لا يزال قادرًا على مفاجأتها وإبهارها بذاكرته الرائعة وذكائه.وقالت: "كان لدي العديد من التلاميذ المتفوقين ولم يتمتع أي منهم بقدراته"، وأوضحت: "لقد أعجبت به دائمًا".يستمتع الزوجان بحياة هادئة معًا في قصر الإليزيه بمجرد عودة الرئيس إلى المنزل حوالي الساعة 10 و11 مساءً، حيث تطبخ له بريجيت وجبة الإفطار وأحيانًا العشاء.وبينما يقضي زوجها يومه في التركيز على المسائل السياسية، تقوم السيدة الأولى في فرنسا بتدريس وتعليم الكبار للأعمال الخيرية وتركز على القضايا الحسنة.ولقد اعتادت الآن على الانتقادات التي تأتي مع المنصب العام وتتلقى تعليقات على أشياء مثل ملابسها.ومن خلال منصبها، تلتقي بالعديد من الزعماء الأجانب، وفي مقابلتها الأخيرة أشادت بالملك البريطاني وزوجته الملكة اللذين زارا باريس في أيلول الفائت.وتعترف بريجيت بأنها شعرت بالقلق في البداية، لكن هذه المخاوف تبددت عندما استقبلتها كاميلا بقبلة على خدها، "لضبط النغمة".وأشادت بروح الدعابة التي يتمتع بها تشارلز ودقة الزوجين الملكيين، وأخبرت كيف التقت بتشارلز وكاميلا لتناول مقبلات خاصة في قصر الإليزيه، واصفة إياها بأنها "لحظة رائعة".