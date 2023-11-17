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قصة غريبة لابنة الـ12 سنة... أُجبرت على ممارسة العمل الجنسي وطعنت سيدة حتى الموت: "الدولة خذلتها"!

قصة غريبة لابنة الـ12 سنة... أُجبرت على ممارسة العمل الجنسي وطعنت سيدة حتى الموت: "الدولة خذلتها"!







حتى أن المصادر تزعم أن الفتاة كانت "تمارس الدعارة" - أو أُجبرت على ممارسة العمل الجنسي - بعد أن كانت "جامحة" لسنوات. ويُزعم أنها طعنت المرأة في فندق سابق، يُعتقد الآن أنه نزل، في فوتسكراي، ملبورن، وفق ما نقل موقع



وتم استدعاء الشرطة إلى هناك في حوالي الساعة الثانية صباحًا اليوم للإبلاغ عن وقوع مشاجرة ولكن لم يكن من الممكن إنقاذ المرأة.



ويواصل الضباط التحقيق في حادث الطعن، لكن الفتاة، التي يبلغ عمرها الفكري ستة أعوام، تم توجيه الاتهام إليها اليوم.



وذكرت صحيفة هيرالد صن أن الفتاة، التي لا يمكن ذكر اسمها بسبب عمرها، اختفت مرارًا وتكرارًا من رعاية الدولة لأيام عدة في كل مرة. وقال أحد العاملين في مجال الشباب للصحيفة إنهم "لم يروا قط مثالاً أسوأ" على خذلان الدولة لطفل.



وأضاف: "لم يفعل أحد أي شيء بشأن رعاية هذه الطفلة خلال الأشهر الـ 12 الفائتة. لقد اتصل الناس بالشرطة بشأن هذه الفتاة".

اتُهمت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا يُعتقد أنها خارجة عن رعاية الدولة بقتل امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا.حتى أن المصادر تزعم أن الفتاة كانت "تمارس الدعارة" - أو أُجبرت على ممارسة العمل الجنسي - بعد أن كانت "جامحة" لسنوات. ويُزعم أنها طعنت المرأة في فندق سابق، يُعتقد الآن أنه نزل، في فوتسكراي، ملبورن، وفق ما نقل موقع مترو وتم استدعاء الشرطة إلى هناك في حوالي الساعة الثانية صباحًا اليوم للإبلاغ عن وقوع مشاجرة ولكن لم يكن من الممكن إنقاذ المرأة.ويواصل الضباط التحقيق في حادث الطعن، لكن الفتاة، التي يبلغ عمرها الفكري ستة أعوام، تم توجيه الاتهام إليها اليوم.وذكرت صحيفة هيرالد صن أن الفتاة، التي لا يمكن ذكر اسمها بسبب عمرها، اختفت مرارًا وتكرارًا من رعاية الدولة لأيام عدة في كل مرة. وقال أحد العاملين في مجال الشباب للصحيفة إنهم "لم يروا قط مثالاً أسوأ" على خذلان الدولة لطفل.وأضاف: "لم يفعل أحد أي شيء بشأن رعاية هذه الطفلة خلال الأشهر الـ 12 الفائتة. لقد اتصل الناس بالشرطة بشأن هذه الفتاة".