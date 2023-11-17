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رفضت أن تتابع علاقة رومانسية معه... ما فعله بها وبنفسه مرعب!
منوعات
2023-11-17 | 11:20
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رفضت أن تتابع علاقة رومانسية معه... ما فعله بها وبنفسه مرعب!
رفضت أن تتابع علاقة رومانسية معه... ما فعله بها وبنفسه مرعب!
توصل تحقيق إلى أن مطاردًا "مخيفًا"، اعتبرته الشرطة "منخفض الخطورة"، قتل بشكل غير قانوني امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا عندما طعنها 10 مرات قبل أن يقتل نفسه.
وتوفيت غرايسي سبينكس صباح يوم 18 حزيران 2021 عندما طعنها زميلها مايكل سيلرز، الذي كان يطاردها بعد أن أخبرته أنها لا تريد متابعة علاقة رومانسية معه، وفق ما نقل موقع
مترو
.
وتم العثور على سيلرز، 35 عامًا، ميتا بعد ساعات من وفاة عارضة الأزياء غرايسي، بعد أن انتحر، على بعد 150 مترًا من الحقل في دوكمانتون، ديربيشاير، حيث قُتلت سبينكس. واكتشفت الشرطة التي تحقق في الوفيات أن سيلرز طارد ثماني نساء أخريات.
واليوم، أعادت هيئة المحلفين - التي كان أعضاؤها يرتدون الأساور الوردية والأرجوانية تخليداً لذكرى غرايسي - النتيجة الرسمية بأنها قُتلت بشكل غير قانوني بعد تعليمات من مساعد الطبيب الشرعي في ديربي وديربيشاير، ماثيو كيولي.
وقال للمحلفين العشرة في محكمة تشيسترفيلد كورونر إنه "كان يطلب منهم في الواقع" أن يستنتجوا أن سبينكس ماتت نتيجة تعرضه للطعن القاتل على يد سيلرز." وتم تقديم السبب الطبي للوفاة على أنه طعنة في الرقبة.
قبل أشهر عدة، أبلغت السيدة سبينكس صاحب العمل والشرطة عن سيلرز "المخيف" بشأن مخاوف المطاردة بعد أن رفضت متابعة علاقة رومانسية. جاء ذلك بعد أن اتصل بها سيلرز بشكل متكرر دون إذن، وقام "بملاحقة" زملائها بشكل فعال للحصول على معلومات عنها، كما قال السيد كيولي، ومشاهدتها على كاميرات المراقبة في مكان عملهم.
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