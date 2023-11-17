الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رفضت أن تتابع علاقة رومانسية معه... ما فعله بها وبنفسه مرعب!

منوعات
2023-11-17 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رفضت أن تتابع علاقة رومانسية معه... ما فعله بها وبنفسه مرعب!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رفضت أن تتابع علاقة رومانسية معه... ما فعله بها وبنفسه مرعب!

رفضت أن تتابع علاقة رومانسية معه... ما فعله بها وبنفسه مرعب!

توصل تحقيق إلى أن مطاردًا "مخيفًا"، اعتبرته الشرطة "منخفض الخطورة"، قتل بشكل غير قانوني امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا عندما طعنها 10 مرات قبل أن يقتل نفسه.

وتوفيت غرايسي سبينكس صباح يوم 18 حزيران 2021 عندما طعنها زميلها مايكل سيلرز، الذي كان يطاردها بعد أن أخبرته أنها لا تريد متابعة علاقة رومانسية معه، وفق ما نقل موقع مترو

وتم العثور على سيلرز، 35 عامًا، ميتا بعد ساعات من وفاة عارضة الأزياء غرايسي، بعد أن انتحر، على بعد 150 مترًا من الحقل في دوكمانتون، ديربيشاير، حيث قُتلت سبينكس. واكتشفت الشرطة التي تحقق في الوفيات أن سيلرز طارد ثماني نساء أخريات.

واليوم، أعادت هيئة المحلفين - التي كان أعضاؤها يرتدون الأساور الوردية والأرجوانية تخليداً لذكرى غرايسي - النتيجة الرسمية بأنها قُتلت بشكل غير قانوني بعد تعليمات من مساعد الطبيب الشرعي في ديربي وديربيشاير، ماثيو كيولي. 

وقال للمحلفين العشرة في محكمة تشيسترفيلد كورونر إنه "كان يطلب منهم في الواقع" أن يستنتجوا أن سبينكس ماتت نتيجة تعرضه للطعن القاتل على يد سيلرز." وتم تقديم السبب الطبي للوفاة على أنه طعنة في الرقبة.

قبل أشهر عدة، أبلغت السيدة سبينكس صاحب العمل والشرطة عن سيلرز "المخيف" بشأن مخاوف المطاردة بعد أن رفضت متابعة علاقة رومانسية. جاء ذلك بعد أن اتصل بها سيلرز بشكل متكرر دون إذن، وقام "بملاحقة" زملائها بشكل فعال للحصول على معلومات عنها، كما قال السيد كيولي، ومشاهدتها على كاميرات المراقبة في مكان عملهم.
 

آخر الأخبار

منوعات

تتابع

علاقة

رومانسية

معه...

وبنفسه

مرعب!

LBCI التالي
الكشف عن أكثر 10 نجوم رياضيين جاذبية... لن تخمن أبدًا أي ملاكم احتل المركز الأول!
اقتحم زفافاً وقتل زوجته وصهره... اليكم ما حصل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-30

اشتبه بأن زوجته على علاقة بأحد أبنائه... ما فعله بها مرعب!

LBCI
منوعات
2023-11-14

إغتصب فتاة صغيرة "مئات المرات"... وما فعله بعد أن أصبح طبيبا مرعب!

LBCI
منوعات
2023-10-31

بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!

LBCI
منوعات
2023-10-20

لم تكن ترغب في اقامة علاقة مع صديقها فاغتصبها...وما اكتشفته عنه أثناء المحاكمة مرعب!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:40

بعد مقتل حبيبته بأشنع الطرق... رجل يتوجه إلى القاتل: "بسببك لن أتمكن من الزواج منها"

LBCI
منوعات
15:18

واقعة مرعبة... ظهور "شبح جندي" في خلفية صورة ثنائي في مطعم قديم! (صورة)

LBCI
منوعات
14:46

ارتكبت جريمة بسبب غيرتها على حبيبها... ثمّ غيّرت مظهرها وهربت إلى بلدٍ آخر!

LBCI
منوعات
12:54

أرسل صور جنسية لموظفات... منع شخصية رياضية من التدريب لمدة عام وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-01

"لوحة التحدث"... لعبة غريبة تتيح للأشخاص التواصل مع الأقارب المتوفين

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-04

عز الدين ردًا على ستريدا جعجع: من لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر سيلجأ إلى التضليل والتعطيل

LBCI
منوعات
2023-10-18

طفل فلسطيني يبكي ويرتجف خوفا... لم يتمكن من الكلام فتحدثت عنه دموعه! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-15

شوهدا يتبادلان القبل... سيدة تشكو من الخيانة: "زوجي يقيم علاقة غرامية مع أعز صديقاتي!"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

سقوط العملاقين البرازيلي والأرجنتيني في تصفيات كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. نبض يناضل للحياة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نقابة المحامين تصدت في السنوات الأخيرة لمسائل تهم اللبنانيين في قضاياهم الأساسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في الأسبوع العالمي لمكافحة الإحتيال .. الـOMT وقوى الأمن الداخلي تحذركم: لا تكونوا ضحية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العدالة في جريمة أنصار تنتصر مرتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

طلاب الطب في لبنان يتحضرون لمواجهة الكوارث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لا دواء كافي في صيدليات المناطق الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

كيف هو الوضع داخل مستشفى الشفاء وباقي مستشفيات القطاع؟

LBCI
أخبار دولية
13:31

مدير مستشفى الشفاء: الحضانات التي أحضرها الجيش الإسرائيلي لا قيمة لها من دون كهرباء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:09

مصرف لبنان: بات بإمكان هذه الشريحة من المودعين الاستفادة من التعميم 158

LBCI
امن وقضاء
08:10

تطور جديد بشأن قضية انفجار المرفأ

LBCI
آخر الأخبار
02:02

إنخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
03:31

"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟

LBCI
خبر عاجل
10:04

التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن

LBCI
خبر عاجل
08:19

جعجع: سلوك باسيل يجعل منه عار السياسة اللبنانية بإمتياز

LBCI
فنّ
05:54

الصور الأولى لوالدة نادين الراسي بعد الجلطات المتتالية والشلل النصفي

LBCI
حال الطقس
23:49

ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More