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سيدة تشارك زوجها مع امرأتين...ولا وجود للغيرة في هذه العلاقة!

منوعات
2023-11-17 | 11:26
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سيدة تشارك زوجها مع امرأتين...ولا وجود للغيرة في هذه العلاقة!
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سيدة تشارك زوجها مع امرأتين...ولا وجود للغيرة في هذه العلاقة!

سيدة تشارك زوجها مع امرأتين...ولا وجود للغيرة في هذه العلاقة!

كشفت ثلاث نساء عن استعدادهن للقيام بأي شيء من أجل شريكهن، وهو نفس الرجل!

وبحسب موقع "ذا صن"، بدأت قصتهم في عام 2016 عندما انفصل الزوجان مزايا وستيفاني.

وبعد وقت قصير من انفصالهما، بدأ مزايا في مواعدة روز لكنه كافح من أجل البقاء مع زوجة واحدة.

وعلى الرغم من استمرار العلاقة المضطربة، أصبحت ستيفاني وروز ومزايا في نهاية المطاف في علاقة ثلاثية.

وقال مزايا: " لقد قررنا أن نجلب نساء أخريات إلى حياتنا عندما انفصلنا أنا وستيفاني، لأن ستيفاني ثنائية الجنس".

ودخلت إلى العلاقة امرأة ثالثة تدعى ديزايا، التي تحدثت عنها روز بحماس ووصفتها بالقطعة الأخيرة من المرح والإثارة.

بالإضافة إلى أنهن تتقاسمن الرجل نفسه، تعيش النساء مع مزايا وتربطهن علاقة وثيقة ببعضهن بشكل لا يصدق، ولا وجود للغيرة بينهن. 

وفي الواقع، تطلق السيدات على أنفسهن اسم "الزوجات الشقيقات" وترتدين ملابس متناسقة الألوان لإظهار إخلاصهن لبعضهن البعض.

ولاقت هذه القصة الغريبة انتقادات قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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