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إدانة مهاجم زوج نانسي بيلوسي بالاعتداء ومحاولة الخطف

منوعات
2023-11-17 | 11:39
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إدانة مهاجم زوج نانسي بيلوسي بالاعتداء ومحاولة الخطف
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إدانة مهاجم زوج نانسي بيلوسي بالاعتداء ومحاولة الخطف

إدانة مهاجم زوج نانسي بيلوسي بالاعتداء ومحاولة الخطف

دانت محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو الخميس الرجل الذي هاجم زوج النائبة الأميركية نانسي بيلوسي بمطرقة العام الفائت في منزله في كاليفورنيا.

وتوصلت هيئة المحلفين إلى أن ديفيد ديباب مذنب بالاعتداء الذي أدى إلى إصابة بول بيلوسي بكسر في جمجمته وأيضا بمحاولة خطف نانسي بيلوسي التي كانت رئيسة مجلس النواب حينذاك ولم تكن موجودة في المنزل لحظة حصول الاعتداء.

وقال الادعاء العام في بيان "دانت هيئة محلفين فدرالية ديفيد ديباب بمحاولة خطف مسؤول أو موظف فدرالي والاعتداء على أحد أفراد الأسرة المباشرين لمسؤول فدرالي".

وأضاف البيان "يواجه ديباب عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة".

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أن هيئة المحلفين أصدرت حكمها بالإجماع.

وفي وقت الاعتداء في تشرين الأول 2022، كانت الديموقراطية نانسي بيلوسي هدفا منتظما لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة.

واستمع المحلفون كيف خطط ديباب، المواطن الكندي الذي نشط في السابق ضد العري، لاستهداف نانسي بيلوسي بنية تحطيم ركبتيها إذا لم تعترف بـ"أكاذيب" حزبها.

وعند وصوله إلى منزلها مسلحا بحبل وقفازات وشريط لاصق، التقى بزوجها البالغ 82 عاما وظل يلح بسؤاله "أين نانسي؟".

لكن الزوج نجح في طلب المساعدة من الشرطة، قبل أن يعاجله ديباب بضربة مطرقة على رأسه في مشهد التقطته كاميرات رجال الشرطة الذين اندفعوا نحوه وجردوه من سلاحه.

وقال ديباب لهيئة المحلفين الثلاثاء إن بول بيلوسي "لم يكن هدفي أبدا وأنا آسف لأنه تعرض للأذى".

وجلس ديباب بهدوء بجانب محاميه بانتظار صدور الحكم ولم يتفاعل مع القرار، وفق صحيفة لوس أنجليس تايمز، وهو الآن ينتظر الآن صدور العقوبة في القضية.

وكشفت المحكمة أن ديباب وضع قائمة أهداف أخرى تشمل أكاديمية نسوية اتهمها بتحويل المدارس الأميركية إلى "مصانع تحرش جنسي بالأطفال" وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم وهانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن والممثل توم هانكس.

وقال متحدث باسم نانسي بيلوسي في بيان عقب صدور الحكم إن الأسرة "ممتنة للغاية لتدفق الصلوات والتمنيات الحارة"، مشيرا إلى أن بول بيلوسي "يواصل إحراز تقدم في شفائه".

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