أرسل صور جنسية لموظفات... منع شخصية رياضية من التدريب لمدة عام وهذه التفاصيل!

مُنع الجناح الدولي السابق الهولندي مارك أوفرمارس الخميس من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية لمدة عام، على خلفية إرسال صور وفيديوهات جنسية لموظفات عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي لأياكس أمستردام.

واستقال أوفرمارس، 50 عاماً، من منصبه في شباط 2022، بعدما أقرّ بإرسال "سلسلة رسائل غير لائقة" إلى بعض زميلاته وقال إنه "يخجل" من سلوكه. ومع ذلك تم تعيينه مديراً فنياً لنادي رويال أنتويرب البلجيكي بعد شهر.

وقررت المحكمة الرياضية الهولندية منع الجناح الدولي السابق من "أداء أي وظيفة" مع منظمة تابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم لمدة عامين، أحدهما مع إيقاف التنفيذ، بحسب وكالة فرانس برس.

وحددت المحكمة الرياضية "عند دراسة العقوبة المناسبة، أخذت اللجنة التأديبية في الاعتبار حقيقة أن القضية حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وكانت ضارة بالمتهم"، واشارت إلى أن "السلوك غير اللائق" لأوفرمارس استمر لفترة طويلة وأنه تم تحديد العديد من الحالات.

شغل مارك أوفرمارس منصب المدير الرياضي لأياكس منذ عام 2012 وساهم في العديد من النجاحات، لا سيما بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، ونهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2017.

ولفت أوفرمارس الأنظار في التسعينيات عندما كان لاعباً، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس عام 1995، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي. انتقل إلى إنكلترا للدفاع عن ألوان أرسنال، وفاز معه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في عام 1998، قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة الإسباني في عام 2000.

شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة و1998 في فرنسا حيث احتل المركز الرابع. سجل 17 هدفاً في 86 مباراة مع المنتخب "البرتقالي".