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ارتكبت جريمة بسبب غيرتها على حبيبها... ثمّ غيّرت مظهرها وهربت إلى بلدٍ آخر!

ارتكبت جريمة بسبب غيرتها على حبيبها... ثمّ غيّرت مظهرها وهربت إلى بلدٍ آخر!













ووفق موقع



وسافرت أرمسترونغ إلى كوستاريكا لتجنب القبض عليها، حيث أنفقت 6 آلاف دولار على عملية تجميل أجرتها لأنفها بهدف تغيير مظهرها، كما غيّرت تسريحة شعرها ولونه.



وكانت أرمسترونغ، قد أطلقت النار على ويلسون في حالة من الغضب والغيرة، وذلك بسبب مواعدة ويلسون صديق أرمسترونغ لفترة وجيزة.



وفي يوم مقتلها، كانت ويلسون قد ذهبت لتناول وجبة مع الرجل. وقال المحققون إن أرمسترونغ تعقبت ويلسون إلى الشقة التي كانت تقيم فيها وأطلقت عليها النار ثلاث مرات.



وبعد فترة، عثرت السلطات الفيدرالية على القاتلة في كوستا رايس، وتم اعتقالها. قتلت معلمة يوغا راكبة دراجة محترفة بسبب غيرتها على صديقها، قبل أن تلوذ بالفرار بعيداً عن موطنها.ووفق موقع "ميرور" ، قتلت كايتلين أرمسترونغ، 35 عامًا، آنا موريا ويلسون البالغة من العمر 25 عامًا، في قضية قادت المحققين إلى بحث دولي لمدة 43 يومًا عن القاتل.وسافرت أرمسترونغ إلى كوستاريكا لتجنب القبض عليها، حيث أنفقت 6 آلاف دولار على عملية تجميل أجرتها لأنفها بهدف تغيير مظهرها، كما غيّرت تسريحة شعرها ولونه.وكانت أرمسترونغ، قد أطلقت النار على ويلسون في حالة من الغضب والغيرة، وذلك بسبب مواعدة ويلسون صديق أرمسترونغ لفترة وجيزة.وفي يوم مقتلها، كانت ويلسون قد ذهبت لتناول وجبة مع الرجل. وقال المحققون إن أرمسترونغ تعقبت ويلسون إلى الشقة التي كانت تقيم فيها وأطلقت عليها النار ثلاث مرات.وبعد فترة، عثرت السلطات الفيدرالية على القاتلة في كوستا رايس، وتم اعتقالها.