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واقعة مرعبة... ظهور "شبح جندي" في خلفية صورة ثنائي في مطعم قديم! (صورة)
منوعات
2023-11-17 | 15:18
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واقعة مرعبة... ظهور "شبح جندي" في خلفية صورة ثنائي في مطعم قديم! (صورة)
ادعى زوجان بريطانيان أن شبح جندي ظهر في صورةٍ لهما أثناء تناول الطعام في أحد مطاعم لندن الكبرى.
ويقول روس تشيزمان، 35 عامًا، إنه خرج لتناول العشاء مع حبيبته جورجيا رينشو سميث، 26 عامًا، من بريستول، وعائلتها لتناول العشاء في مطعم في سانت جيمس.
ووفق موقع "
ديلي ميل
"، التقط الثنائي صورةً أثناء احتساء الشمبانيا وتناول المحار. وفي الصورة المرعبة، يبدو أن طيفاً كان يحوم خلف الحبيبين، ويعتقد روس أنه يبدو وكأنه "شبح جندي يرتدي الزي العسكري".
وذكرت المعلومات أن مطعم Quaglino's الّذي التُقطت فيه الصورة يعود تاريخه إلى عام 1929 وكان يقصده المشاهير لعقود من الزمن. وكان من بين ضيوفه الملكة إليزابيث الثانية والنجم إلتون جون، كما زاره الأمير هاري خلال السنوات الأخيرة.
ويدعي روس أنه عرض على النادلات ومدير المطعم الصورة الّتي يظهر فيها إلا أنها أدّت إلى شعورهم بالفزع "لأنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل".
وأوضح روس: "لقد قمت بقلب الكاميرا الموجودة على جهاز الآيفون الخاص بي إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة شخصية لي وحبيبتي. ونجحنا في التقاط صورتين إلا أن حبيبتي لم تكن سعيدة بها، لذا قررنا التقاط صورة ثالثة. وعندما نظرنا إليها اكتشفنا وجود الشبح المرعب في الخلفية".
وأضاف: "ليس لدي أي تفسير على الإطلاق للأمر".
منذ التقاط الصورة في عام 2021، يدعي روس أنه غيّر وجهة نظره حول "الخوارق" حيث عرض الصورة على الخبراء الذين أخبروه أنها "الصورة الأكثر إقناعًا التي رأوها على الإطلاق".
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