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بعد مقتل حبيبته بأشنع الطرق... رجل يتوجه إلى القاتل: "بسببك لن أتمكن من الزواج منها"
منوعات
2023-11-17 | 15:40
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بعد مقتل حبيبته بأشنع الطرق... رجل يتوجه إلى القاتل: "بسببك لن أتمكن من الزواج منها"
تحدث حبيب أشلينغ ميرفي عن الألم الّذي يشعر به في قلبه بعد فقدان "رفيقة دربه"، حيث قال لقاتلها في المحكمة إنه "بسببه لن يتمكن من الزواج منها أبداً".
وبحسب المعلومات، كانت المعلمة الشابة البالغة من العمر 23 عامًا قد خرجت للركض عندما قُتلت على طريق قناة في تولامور، في مقاطعة أوفالي الإيرلندية في كانون الثاني 2022. وعلمت محكمة العدل الجنائية في دبلن خلال المحاكمة في قضية جريمة القتل أنها تعرضت لهجوم من قبل المجرم جوزيف بوشكا.
وقدم حبيب الضحية، رايان كيسي، بيانًا عن تأثير الضحية في محكمة العدل الجنائية في دبلن قبل الحكم على بوسكا بالسجن مدى الحياة.
وتحدّث كيسي عن المرة الأولى التي التقى فيها بأشلينغ عندما كانا في سن المراهقة، وقال إنهما "ببساطة لم يستطيعا الاكتفاء من بعضهما البعض".
وأضاف أن علاقتهما كانت "مليئة بالحب والثقة والاحترام" و"كانت بكل بساطة جنة على الأرض". وقال إنهما كانا يخططان للسفر معًا وبناء منزل وتكوين أسرة والزواج.
ودفع بوشكا، 33 عاماً، من لينالي غروف في موكلاج، تولامور، بأنه غير مذنب. وهناك عقوبة إلزامية مدى الحياة لجريمة القتل، حيث يمكن تقديم طلب للإفراج المشروط بعد 12 عامًا.
وقال القاضي توني هانت إن هناك حكما واحدا فقط متاحا، وهو "مستحق للغاية". وقال إن أدلة بوشكا "لا توصف" و"الشيء الوحيد الذي لا نعرفه عن هذه القضية هو سبب قيامه بذلك".
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