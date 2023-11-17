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أراد توريط زوجته... خطف ابن أخيه وقتله ثم خبأه في هذا المكان!
منوعات
2023-11-17 | 16:17
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أراد توريط زوجته... خطف ابن أخيه وقتله ثم خبأه في هذا المكان!
ألقت الشرطة الهندية يوم الخميس القبض على رجل بتهمة اختطاف ابن أخيه البالغ من العمر 6 سنوات وخنقه حتى الموت.
وقالت السلطات المحلية إنه تم العثور على جثة الطفل شيفانش الملقب بـ تشوتو، الذي تم اختطافه قبل يومين من الجريمة، في صندوق داخل سرير بمنزل المتهم مساء الخميس.
وبحسب الشرطة، فإن المتهم المعتقل، ويدعى بالرام، يعمل في دلهي ولديه ثلاثة أطفال.
ومع ذلك، قال مركز شرطة NIT SHO Sushila Devi إن الأمر لا يزال قيد التحقيق.
وفي 14 تشرين الثاني، سجلت شرطة NIT قضية اختطاف بناءً على شكوى والد الطفل بهانو.
وجاء في الشكوى: "توجه الطفل ليل الثلاثاء إلى منزل المتهم المتواجد في الحيّ عينه أثناء لعبه، حيث زعم أن المتهم قام بخنقه حتى الموت وأخفى الجثة في صندوق السرير بمنزله".
وادعى أقارب الضحية أن علاقات الرجل بزوجته توترت وأراد توريطها في قتل الطفل.
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