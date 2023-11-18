يرفع الأثقال ويمارس الرياضة.. رجل مسن يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا عمره! (صور)

يرفع الأثقال ويمارس الرياضة.. رجل مسن يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا عمره! (صور)



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لقطات لأكبر لاعب كمال أجسام في العالم، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 97 عاماً.



وفي التفاصيل، تداول روّاد مواقع التواصل صور للاعب المسن وهو يمارس الرياضة بنشاط كبير ويرفع الأثقال برفقة حفيده، البالغ من العمر 21 عامًا، في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بهما في ولاية باهيا الأميركية.



وقال ماثيوس، وهو المدرب الشخصي لأديفالدينو أيضاَ إن "جده بدأ تدريباته لأنه كان يشعر بالفضول بشأن النوادي الرياضية، لكنه أحبها وقرر أن يتدرب بانتظام".