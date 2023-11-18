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لأسباب صادمة... بطل تزحلق ياباني يحمل وسائل الإعلام مسؤولية طلاقه من زوجته!

منوعات
2023-11-18 | 05:46
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لأسباب صادمة... بطل تزحلق ياباني يحمل وسائل الإعلام مسؤولية طلاقه من زوجته!
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لأسباب صادمة... بطل تزحلق ياباني يحمل وسائل الإعلام مسؤولية طلاقه من زوجته!

لأسباب صادمة... بطل تزحلق ياباني يحمل وسائل الإعلام مسؤولية طلاقه من زوجته!

أعلن الياباني المعتزل يوزورو هانيو، حامل ذهبيتين أولمبيتين في التزحلق الفني على الجليد، طلاقه من زوجته ملقياً باللوم على "ملاحقة" وسائل الإعلام ومضايقتها.

كتب هانيو الذي يُعدّ بطلاً قومياً في اليابان، على منصة إكس الجمعة ان أشخاصاً "مشبوهين" زاروا منزله وانتهك صحافيون خصوصيته منذ إعلان زواجه في آب الماضي.

قال في بيان "تقوم وسائل إعلام مختلفة في الوقت الحالي بالتشهير، الملاحقة وبث مقابلات وتقارير غير مصرّح بها عن شريكتي" وهي ليست من المشاهير، بالاضافة لأفراد آخرين من عائلتيهما.

هانيو المعروف في اليابان بلقب "أمير الجليد" قال ان شريكته دعمته "رغم انها لم تتمكن من الخروج خطوة واحدة من المنزل".

تابع "كان صعباً جداً أن أحمي شريكتي ونفسي في هذه الظروف ووجدت ان الأمر لا يُطاق".

قرّر في نهاية المطاف الطلاق حتى تكون شريكته "سعيدة دون قيود".

ولم يكشف عن هوية زوجته السابقة.

واعتزل هانيو (28 عاماً) في تموز الماضي، ويؤدّي راهناً عروض تزلج احترافية.

أصبح الرياضي الهادئ في ألعاب بيونغتشانغ 2018 أول متزلج يحرز ذهبيتين أولمبيتين توالياً في 66 عاماً.
 
 

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