الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جدل حول صحافية أميركية اختلقت تقارير رياضية
منوعات
2023-11-18 | 06:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جدل حول صحافية أميركية اختلقت تقارير رياضية
جدل حول صحافية أميركية اختلقت تقارير رياضية
أثارت صحافية رياضية أميركية جدلاً حول اخلاقيات عملها بعد اقرارها بـ"اختلاق" تقارير في ملاعب كرة القدم الأميركية (أن اف أل) عندما لم تكن تحصل على تصريحات من المدربين خلال المباريات، قبل تراجعها الجمعة.
وكانت كاريسا تومسون قالت في تدوين صوتي الأربعاء "لم أطرد من العمل بسبب قولي ذلك وسأقولها مجدّداً، كنت أقوم بتأليف مداخلات في بعض الأحيان".
تابعت "لأن... المدرب لم يكن يخرج بين الشوطين (من غرف الملابس)، أو كان الأمر متأخراً ولم أكن أرغب في افساد المداخلة. لذا كنت، أقوم باختلاق التقرير في بعض الأحيان".
وكانت تومسون (41 عاماً) مراسلة تلفزيونية بجانب الميدان مع شبكة فوكس الرياضية قبل انتقالها راهناً للعمل في منصة البث التدفقي أمازون برايم، حيث تُعدّ مضيفة رئيسة للاستديو التحليلي لمباراة الخميس في دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل).
ويلعب المراسلون الجانبيون دوراً رئيساً في تغطية مباريات كرة القدم الأميركية، من خلال تقديم أخبار مباشرة بالقرب من الميدان. غالباً ما يشاركون تفاصيل يخبرهم بها المدرّبون أثناء سير المباريات.
وأثارت تصريحاتها جدلاً في عالم الصحافة الرياضية، فيما رأى البعض ان ميلها إلى تزوير المداخلات يضرّ بصدقية الصحافيين الآخرين.
كتبت أندريا كريمر التي غطّت مباريات الدوري لنحو أربعين سنة، على منصة إكس "سئمت من السخرية المهينة لمراسلي جانب الملعب، وهو دور مليء بالتحديات تقوم به النساء في مقام أول -- معظمهن يفهمن ويحترمن قيم الصحافة".
رداً على الجدل، قالت تومسون في حسابها على انستغرام الجمعة انها لم تكذب بيد انها لم تختر الكلمات المناسبة "لم أكذب أبداً بأي شيء أو كنت غير أخلاقية في عملي كمذيعة رياضية".
تابعت "في غياب مدرب يوفّر أية معلومة تعزّز مداخلتي، كنت استخدم معلومات عرفتها ورأيتها خلال الشوط الأوّل لاعداد المداخلة" بما في ذلك الاشارة إلى مجالات يحتاج الفريق إلى تحسينها.
تابعت تومسون التي تحظى بنصف مليون متابع على انستغرام "في تلك الحالات، لم أنسب شيئاً قلته لأي لاعب أو مدرّب".
آخر الأخبار
منوعات
صحافية
أميركية
اختلقت
تقارير
رياضية
لأسباب صادمة... بطل تزحلق ياباني يحمل وسائل الإعلام مسؤولية طلاقه من زوجته!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-10-20
روسيا تمدد توقيف صحافية أميركية روسية حتى 23 الشهر الحالي
أخبار دولية
2023-10-20
روسيا تمدد توقيف صحافية أميركية روسية حتى 23 الشهر الحالي
0
آخر الأخبار
2023-10-15
الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم وبلاكيت من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الأميركية... للتبرع، الإتصال على الرقم: 76745400
آخر الأخبار
2023-10-15
الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم وبلاكيت من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الأميركية... للتبرع، الإتصال على الرقم: 76745400
0
أخبار دولية
06:35
قتيل بإطلاق نار في مستشفى في نيوهامشر الأميركية
أخبار دولية
06:35
قتيل بإطلاق نار في مستشفى في نيوهامشر الأميركية
0
أخبار دولية
01:35
عدد من الضحايا في إطلاق نار بمستشفى في نيوهامشير الأميركية
أخبار دولية
01:35
عدد من الضحايا في إطلاق نار بمستشفى في نيوهامشير الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:46
لأسباب صادمة... بطل تزحلق ياباني يحمل وسائل الإعلام مسؤولية طلاقه من زوجته!
منوعات
05:46
لأسباب صادمة... بطل تزحلق ياباني يحمل وسائل الإعلام مسؤولية طلاقه من زوجته!
0
منوعات
05:31
كلب الرئيسة المولدافية يعض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية!
منوعات
05:31
كلب الرئيسة المولدافية يعض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية!
0
منوعات
04:51
يرفع الأثقال ويمارس الرياضة.. رجل مسن يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا عمره! (صور)
منوعات
04:51
يرفع الأثقال ويمارس الرياضة.. رجل مسن يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا عمره! (صور)
0
منوعات
16:17
أراد توريط زوجته... خطف ابن أخيه وقتله ثم خبأه في هذا المكان!
منوعات
16:17
أراد توريط زوجته... خطف ابن أخيه وقتله ثم خبأه في هذا المكان!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:58
سرق سيارة من الشويفات فأوقف بعد ساعة على حاجز ضهر البيدر
أمن وقضاء
11:58
سرق سيارة من الشويفات فأوقف بعد ساعة على حاجز ضهر البيدر
0
آخر الأخبار
03:09
آلان عون للـLBCI: الاكثرية في الحكومة أو في مجلس النواب لم تتكوّن بعد في موضوع قائد الجيش ومن الآن والى حين الوصول الى الاستحقاق سنرى مَن مِن الكتل سيطور موقفه من أجل تلافي الشغور والأساس الذي يجب أن يكون لدى الجميع هو منع الفراغ في مؤسسة الجيش
آخر الأخبار
03:09
آلان عون للـLBCI: الاكثرية في الحكومة أو في مجلس النواب لم تتكوّن بعد في موضوع قائد الجيش ومن الآن والى حين الوصول الى الاستحقاق سنرى مَن مِن الكتل سيطور موقفه من أجل تلافي الشغور والأساس الذي يجب أن يكون لدى الجميع هو منع الفراغ في مؤسسة الجيش
0
خبر عاجل
2023-11-17
جعجع: سلوك باسيل يجعل منه عار السياسة اللبنانية بإمتياز
خبر عاجل
2023-11-17
جعجع: سلوك باسيل يجعل منه عار السياسة اللبنانية بإمتياز
0
آخر الأخبار
03:34
آلان عون للـLBCI: في موضوع الرئاسة انتقلنا من "البرّاد الى الثلاجة" لأن هناك توازنًا سلبيًّا داخليًا أما خارجيًا فالاصدقاء مهتمّون بموضوع غزة والوضع الامني
آخر الأخبار
03:34
آلان عون للـLBCI: في موضوع الرئاسة انتقلنا من "البرّاد الى الثلاجة" لأن هناك توازنًا سلبيًّا داخليًا أما خارجيًا فالاصدقاء مهتمّون بموضوع غزة والوضع الامني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:12
وزارة الصحة التابعة لحماس: 50 قتيلا على الأقل في قصف على مدرسة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة
أخبار دولية
08:12
وزارة الصحة التابعة لحماس: 50 قتيلا على الأقل في قصف على مدرسة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة
0
أخبار لبنان
08:03
الجنوب يشهد قصفًا متبادلًا... اليكم آخر التطورات الميدانية
أخبار لبنان
08:03
الجنوب يشهد قصفًا متبادلًا... اليكم آخر التطورات الميدانية
0
أخبار لبنان
07:40
تضامنا مع غزة... اعتصام بدعوة من "حزب الله" في حي ماضي في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
07:40
تضامنا مع غزة... اعتصام بدعوة من "حزب الله" في حي ماضي في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
06:19
صفي الدين: الجيش الإسرائيلي منهك وقوى المقاومة ستبقى تضغط على الإسرائيلي
أخبار لبنان
06:19
صفي الدين: الجيش الإسرائيلي منهك وقوى المقاومة ستبقى تضغط على الإسرائيلي
0
أخبار دولية
05:02
خروج مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء سيرا
أخبار دولية
05:02
خروج مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء سيرا
0
امن وقضاء
04:31
بعد غارة على معمل للألومينيوم في النبطية..حزب الله يستهدف ستة مواقع للجيش الاسرائيلي
امن وقضاء
04:31
بعد غارة على معمل للألومينيوم في النبطية..حزب الله يستهدف ستة مواقع للجيش الاسرائيلي
0
أخبار دولية
17:03
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثتين لإثنين من المخطوفات بالقرب من مستشفى الشفاء
أخبار دولية
17:03
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثتين لإثنين من المخطوفات بالقرب من مستشفى الشفاء
0
أخبار دولية
16:59
أبو عبيدة: ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمرٌ مثيرٌ للسخرية
أخبار دولية
16:59
أبو عبيدة: ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمرٌ مثيرٌ للسخرية
0
أخبار دولية
15:58
كتائب القسام تنشر فيديو يوثق عملياتِها العسكرية ضدَ اسرائيل في بيت حانون
أخبار دولية
15:58
كتائب القسام تنشر فيديو يوثق عملياتِها العسكرية ضدَ اسرائيل في بيت حانون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
12:36
مع الأرزة اللبنانية... إطلالة ملوكية في Miss Universe لمايا أبو الحسن قبل المسابقة النهائية (صور)
موضة وجمال
12:36
مع الأرزة اللبنانية... إطلالة ملوكية في Miss Universe لمايا أبو الحسن قبل المسابقة النهائية (صور)
2
خبر عاجل
10:04
التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن
خبر عاجل
10:04
التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن
3
حال الطقس
01:09
لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!
حال الطقس
01:09
لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!
4
خبر عاجل
07:45
عشرات القتلى والجرحى في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة
خبر عاجل
07:45
عشرات القتلى والجرحى في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة
5
خبر عاجل
09:43
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: ليس هناك صفقة لتبادل الأسرى ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير المخطوفين
خبر عاجل
09:43
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: ليس هناك صفقة لتبادل الأسرى ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير المخطوفين
6
صحف اليوم
23:41
خبير في الشؤون الاسرائيلية لـ"الجمهورية": ما يُحكى عن حرب استباقية اسرائيلية ضدّ لبنان لا ينسجم مع الواقع
صحف اليوم
23:41
خبير في الشؤون الاسرائيلية لـ"الجمهورية": ما يُحكى عن حرب استباقية اسرائيلية ضدّ لبنان لا ينسجم مع الواقع
7
منوعات
09:54
قررا التقاط سيلفي في مطعم شهير... ما ظهر في الصورة أرعب الجميع: هل هو شبح؟! (صور)
منوعات
09:54
قررا التقاط سيلفي في مطعم شهير... ما ظهر في الصورة أرعب الجميع: هل هو شبح؟! (صور)
8
صحة وتغذية
09:25
الأطعمة الغنية بالدهون ليست المسبب الرئيسي لظهور "الكرش"...إليكم السبب الحقيقي!
صحة وتغذية
09:25
الأطعمة الغنية بالدهون ليست المسبب الرئيسي لظهور "الكرش"...إليكم السبب الحقيقي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More