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بهذا السعر الخيالي... بيع غيتار حفلة كورت كوبين الأخيرة في المزاد!

منوعات
2023-11-18 | 13:24
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بهذا السعر الخيالي... بيع غيتار حفلة كورت كوبين الأخيرة في المزاد!
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بهذا السعر الخيالي... بيع غيتار حفلة كورت كوبين الأخيرة في المزاد!

بهذا السعر الخيالي... بيع غيتار حفلة كورت كوبين الأخيرة في المزاد!

بيع الغيتار الذي استخدمه المغني الأميركي الشهير كورت كوبين خلال حفلته الأخيرة، في مزاد بسعر تخطى 1,5 مليون دولار، على ما أعلنت دار "جوليينز" للمزادات الجمعة.

وقالت الدار في بيان إن غيتار "فندر موستانغ" للعازفين العُسر كان الآلة "المفضلة" لقائد "نيرفانا" الذي عزف عليها في جولة الفرقة الأخيرة في 1993-1994.

هذه الآلة ذات اللون الأزرق السماوي، عُرضت للبيع بالمزاد في ناشفيل بولاية تينيسي، بحالة سليمة، على عكس آلات غيتار كثيرة كسرها المغني الشهير على المسرح.

وفي أيار، وصل سعر آلة "فندر ستراتوكاستر" سوداء حطمها المغني إلى 595 ألف دولار في مزاد أقيم في مقهى "هارد روك كافيه" في نيويورك.

انتحر كورت كوبين في نيسان 1994 سن 27 عاماً، بعدما طبع جيلاً من خلال أغنيات ضاربة كثيرة لفرقة "نيرفانا" بينها "سميلز لايك تين سبيريت" و"كوم آز يو آر"، خلال مسيرة مهنية طغى عليها إدمان الهيرويين وعلاقته المعقدة مع كورتني لوف.

وباعت دار "جوليينز" للمزادات الخميس أيضاً غيتاراً آخر كان عائداً لإريك كلابتون بسعر يقرب من 1,3 مليون دولار.

وترتبط آلة "غيبسون إس جي" هذه، الملقبة بـ"The Fool" (الآلة "المجنونة")، ارتباطاً وثيقاً بالوقت الذي أمضاه المغني مع فرقة "كريم"، حيث قدّم أداءً من الأكثر تميزاً في موسيقى الروك.

وبفضل زخرفتها وأسلوبها اللافت، بات هذا الغيتار الكهربائي من أكثر الآلات الموسيقية التي يمكن التعرف عليها بسهولة في موسيقى الروك، واستحالت رمزاً لحركة "سامر أوف لوف" ("صيف الحب") الثقافية المضادة لعام 1967 والتي طبعت جيلاً كاملاً.

بدأ إريك كلابتون الذي أكسبه أداؤه الموسيقي في أغنيات مثل "ليلى" و"سانشاين أوف يور لوف" شهرة جعلته من أفضل عازفي الغيتار في العالم، في استخدام الآلة خلال الجولة الأولى لفرقة "كريم" في الولايات المتحدة.
 
 

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