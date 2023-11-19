كان يجري في الماراثون... حالة نادرة تصيب رجلاً في المناطق الحساسة!

كان عداء ماراثون سلوفاكي يتسابق إلى خط النهاية، عندما أُصيب بجلطة دموية في المنطقة الحساسة بجسده، الأمر الّذي كان من الممكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية مميتة.

ووفقًا للدراسة الّتي نشرت حالته في مجلة Urology Case Reports، فقد تبيّن أن هذا الألم هو عبارة عن جلطة دموية قاتلة يمكن أن تنتشر إلى رئتيه إذا لم يتم علاجها.

وبالإضافة إلى الجلطة الدموية الّتي أصابت الرجل، 44 عاما، الّذي لم يكشف عن هويته علناً، قال إنه كان يحصل على الانتصاب بشكل عشوائي، لكنه انتظر يومين للحصول على الرعاية الطبية.

وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي من مستشفى بوري في براتيسلافا أن لدى الرجل جلطة دموية في أعضائه التناسلية، وهي الأنابيب الموجودة في القضيب والتي تمتلئ بالدم وتجعل القضيب منتصباً.

ووصف الطاقم الطبي للرجل المذكور أدوية لتخفيف الدم ومسكنات الألم، وبعد أسبوع، أفاد بأنه لم يعد يعاني من الألم، إلا أن الجلطة الدموية لم تُفارق جسده. فأصبح يتلقى حقنات لمنع حجم الجلطة من النمو، وبعد ستة أشهر أصبحت الجلطة أصغر.

وبعد ثلاث سنوات، اختفت عوارض الجلطة من جسد الرجل.

وتُعتبر الجلطة في الأعضاء التناسلية نادرة وتم الإبلاغ عنها 56 مرة فقط، وتكون أكثر شيوعًا بين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

كما يمكن أن تتسبب أنشطة مثل الجري والنشاط الجنسي وتعاطي المخدرات أو الكحول والمشاكل الصحية مثل فقر الدم، الذي يتميز بنقص خلايا الدم الحمراء، أو التخثر المفرط، مما يعني أن الدم لديه ميل متزايد للتجلط، في حدوث ذلك.

وفي هذا السياق، يُمكن أن يؤدي نشاط الجري المفرط إلى جلطات في الساقين.