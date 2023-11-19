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بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
منوعات
2023-11-19 | 15:40
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بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
أظهرت لقطات مروعة اللحظة التي قام فيها مراهق بقتل جندي سابق في الجيش بلكمة واحدة بعد أن تم توبيخه لأنه تسبب في مشاكل في محطة حافلات "ديربي" ببريطانيا.
ووفق موقع "
ديلي ميل
"، هاجم عمر موميشي، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا في ذلك الوقت، بعنف الرجل المسنّ دينيس كلارك في محطة حافلات ديربي بعد أن وبخ أصدقاءه بسبب العبث في المصعد الكهربائي.
وكان المتقاعد، البالغ من العمر 82 عامًا، في طريقه إلى منزله من رحلة تسوق في متجر عندما أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ بعد تعرضه للكمة من قبل موميشي.
وتوفي دينيس كلارك في مركز كوينز الطبي، في نوتنغهام، بعد تسعة أيام من الاعتداء، أي في 6 أيار 2021.
أما بالنسبة لعمر موميشي، البالغ من العمر الآن 18 عامًا، فقد أُدين بالقتل غير العمد في تموز وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين في محكمة ديربي كراون اليوم.
ونشرت الشرطة في الآونة الأخيرة لقطات مروعة للهجوم تُظهر السيد كلارك محاطًا بمجموعة من المراهقين يقومون بضربه بقوة.
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