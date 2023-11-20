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لهذا السبب تم اختيار 20 تشرين الثاني للاحتفال بيوم الطفل العالمي!

منوعات
2023-11-20 | 01:31
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لهذا السبب تم اختيار 20 تشرين الثاني للاحتفال بيوم الطفل العالمي!
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لهذا السبب تم اختيار 20 تشرين الثاني للاحتفال بيوم الطفل العالمي!

لهذا السبب تم اختيار 20 تشرين الثاني للاحتفال بيوم الطفل العالمي!

يصادف 20 تشرين الثاني من كل عام يوم الطفل العالمي.

وأعلن هذا اليوم المميز في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الثاني من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

وتأريخ 20 تشرين الثاني مهم لأنه اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل . في عام 1959، كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة.

ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

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