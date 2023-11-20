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إجلاء الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بعدما تحوّل "منطقة موت" بحسب منظمة الصحة

منوعات
2023-11-20 | 04:37
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إجلاء الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بعدما تحوّل &quot;منطقة موت&quot; بحسب منظمة الصحة
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إجلاء الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بعدما تحوّل "منطقة موت" بحسب منظمة الصحة

إجلاء الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بعدما تحوّل "منطقة موت" بحسب منظمة الصحة

أجلي 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، كما أعلن مدير المستشفيات في القطاع، بينما واصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف يقول إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية.

وقال مدير المستشفيات محمد زقوت إنه تم إجلاء الأطفال وعددهم 31 و"ثلاثة أطباء وممرضين" تمهيدا لنقلهم إلى مصر.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن نقل الأطفال تم بتنسيق من "منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة "إكس" إن الأطفال نُقلوا إلى منشأة أقامتها الإمارات العربية المتحدة في رفح بجنوب قطاع غزة لتلقي "الرعاية الطارئة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت السبت بعد زيارة للموقع استمرت ساعة لتقييم الوضع، من أن المستشفى "منطقة موت" ويجب إخلاؤه.

وأصبح المستشفى منذ أيام محور العمليات العسكرية في القطاع المحاصر في ظل اتهام اسرائيل لحماس باستخدامه لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وبناء على إنذار بالإخلاء وجهه الجيش صباح السبت، خرج المئات من المستشفى الذي يؤوي مرضى وطواقم طبية ونازحين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مشيرة إلى أن هؤلاء هم 291 مريضا و25 عاملا صحيا.

ولفتت إلى أن نقص المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء والمساعدات الأساسية الأخرى خلال ستة أسابيع تسبب في توقف أكبر المستشفيات وأكثرها تقدما في غزة عن العمل.
 
بقلم عادل الزعنون مع سارة بن حيدة في القدس

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