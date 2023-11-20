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ظهر بالكوفية الفلسطينية... لاعب كرة سلة أميركي يتضامن مع غزة على الهواء! (فيديو)

منوعات
2023-11-20 | 05:46
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ظهر بالكوفية الفلسطينية... لاعب كرة سلة أميركي يتضامن مع غزة على الهواء! (فيديو)
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ظهر بالكوفية الفلسطينية... لاعب كرة سلة أميركي يتضامن مع غزة على الهواء! (فيديو)

ظهر بالكوفية الفلسطينية... لاعب كرة سلة أميركي يتضامن مع غزة على الهواء! (فيديو)

أثار لاعب كرة السلّة الأميركي كايري إيرفينغ، لاعب فريق دالاس مافريكس، الجدل بعد ظهوره بالمؤتمر الصحافي، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية كتعبير عن تضامنه مع سكان قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ولم ينزع إيرفينغ الكوفية إلا مع انتهاء المؤتمر الصحافي، الذي أعقب مباراة فريقه ضد منافسه ميلووكي باكس والذي تحدّث فيه عن تفاصيل المباراة، أمس الأحد.

وكان إيرفينغ قد عبر سابقاً عن تضامنه مع الفلسلطينيين ، على حسابه الرسمي في منصة"إكس" وكتب: "أين أنتم أيها الإعلاميون الذين يتحدثون بصوت عالٍ والذين يظهرون على شاشات التلفزيون وفي منصات التواصل الاجتماعي، لإدانة الأشخاص الذين يقفون إلى جانب المظلومين؟".
 
 

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