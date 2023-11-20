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بيع قبعة لشخصية تاريخية بأكثر من مليوني دولار... لمن تعود؟ (فيديو)
منوعات
2023-11-20 | 07:00
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بيع قبعة لشخصية تاريخية بأكثر من مليوني دولار... لمن تعود؟ (فيديو)
بيعت الأحد قبعة لنابوليون بونابرت السوداء الشهيرة التي تبرز عليها شارة دائرية بألوان العلم الفرنسي، بـ1,932 مليون يورو (2,11 مليون دولار) بما يشمل الرسوم، في مزاد علني تجاوزت نتيجته تقديرات دار "أوزنا" التي نظّمت المزاد، بفارق كبير.
ولم تُعلَن هوية الشاري أو جنسيته.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت "أوزنا" التي حطّمت من خلال عملية البيع هذه رقماً قياسياً سابقاً لها يعود إلى قبعة أخرى لنابوليون بيعت عام 2014 لقاء 1,884 مليون يورو، إن المزاد الذي نُظّم الأحد استقطب "هواة جمع من مختلف أنحاء العالم" وأثار ضجة كبيرة.
ووفق وكالة فرانس برس، كانت القبعة التي بيعت الأحد عُرضت مسبقاً للعامة، فيما تراوح سعرها التقديري بين 600 و800 ألف يورو.
وكان نابليون (1769-1821) يعتمر هذه القبعة "في منتصف فترة الإمبراطورية تقريباً"، بحسب الكاتب البلجيكي إيف موِرمان الذي تحدّث في أحد كتبه عام 2007 عن قبعات بونابارت، على ما ذكرت دار "أوزنا" في بيان.
وعلى مدى نحو 15 سنة، اعتمر نابليون حوالى 120 قبعة، طُرح بعضها في عدد من المزادات.
وتولّى تصنيع هذه القبعة بيار-كانتان-جوزيف بايون الذي بدأ يعمل في الإمبراطورية عام 1806. ويشير الخبراء إلى أنّ نابوليون أضاف إلى قبعته الشارة الدائرية خلال وجوده في البحر الأبيض المتوسط، عائداً من جزيرة إلبا في الأول من آذار عام 1815.
وبقيت القبعة في حوزة عائلته حتى نهاية القرن التاسع عشر، قبل أن تُباع إلى عدد من هواة الجمع. وعُرضت في متحف بجنوب شرق فرنسا بين عامي 1967 و2002.
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مليوني دولار.
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