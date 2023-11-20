الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف طالب إيطالي في ألمانيا يُشتبه في قتله حبيبته السابقة
منوعات
2023-11-20 | 09:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف طالب إيطالي في ألمانيا يُشتبه في قتله حبيبته السابقة
توقيف طالب إيطالي في ألمانيا يُشتبه في قتله حبيبته السابقة
أُوقف الأحد في ألمانيا طالب إيطالي يبلغ 22 عاماً، تشتبه الشرطة الإيطالية في خطفه حبيبته السابقة وقتلها، بعد عملية ملاحقة تصدّرت عناوين الصحف في إيطاليا.
وعثرت الشرطة قرب لايبزيغ في ألمانيا، على فيليبو توريتا المتحدر من بادوفا (شمال)، بعدما كانت تلاحقه السلطات الإيطالية منذ أسبوع، على ما أوضح محاميه إيمانويل كومبانيو، لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا.
وكان فُقد أثر توريتا وحبيبته السابقة وزميلته في الدراسة جوليا تشيكيتين في نهاية الأسبوع الفائت.
وعُثر السبت على جثة جوليا في منحدر قرب بحيرة بارسيس، على بعد حوالى مئة كيلومتر شمال البندقية، مُصابة بطعنات في رأسها ورقبتها.
وتصدرت عملية ملاحقة فيليبو عناوين الصحف الإيطالية هذا الأسبوع، في حين كان من المقرر أن تنال الضحية شهادتها في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة بادوفا.
وأعلن رئيس منطقة فينيتو لوكا زايا أنّ يوم جنازة جوليا سيكون يوم حداد. وأمل أن يُثار موضوع قتل الإناث في المدارس.
ومنذ بداية العام، سُجّلت في إيطاليا 102 جريمة قتل كانت ضحيتها نساء، بينها 82 جريمة ارتكبها أحد أفراد أسرة الضحية أو شريكها، بحسب وزارة الداخلية.
آخر الأخبار
منوعات
طالب
قتل
حبيبة
التالي
لهذا السبب تم اختيار 20 تشرين الثاني للاحتفال بيوم الطفل العالمي!
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-11-17
تيننتي لـ"الشرق الأوسط": اليونيفيل تواصل المطالبة بمحاسبة من قتل الجندي شون روني
صحف اليوم
2023-11-17
تيننتي لـ"الشرق الأوسط": اليونيفيل تواصل المطالبة بمحاسبة من قتل الجندي شون روني
0
منوعات
2023-11-17
بعد مقتل حبيبته بأشنع الطرق... رجل يتوجه إلى القاتل: "بسببك لن أتمكن من الزواج منها"
منوعات
2023-11-17
بعد مقتل حبيبته بأشنع الطرق... رجل يتوجه إلى القاتل: "بسببك لن أتمكن من الزواج منها"
0
منوعات
2023-11-16
تشاجر مع حبيبته بسبب فتات الخبز في السرير وقتلها... أطلق سراحه بعد سنة من سجنه والسبب صادم!
منوعات
2023-11-16
تشاجر مع حبيبته بسبب فتات الخبز في السرير وقتلها... أطلق سراحه بعد سنة من سجنه والسبب صادم!
0
أخبار دولية
2023-11-14
"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالتحقيق في ضربة إسرائيلية قتلت مدنيين في جنوب لبنان
أخبار دولية
2023-11-14
"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالتحقيق في ضربة إسرائيلية قتلت مدنيين في جنوب لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:14
بعد أن عانت من السمنة المفرطة لسنوات...لهذا السبب المؤثر قررت أن تغير حياتها!
منوعات
12:14
بعد أن عانت من السمنة المفرطة لسنوات...لهذا السبب المؤثر قررت أن تغير حياتها!
0
منوعات
11:49
بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!
منوعات
11:49
بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!
0
منوعات
09:50
هرباً من أسعار الإيجار الباهظة... شابة تعيش في مستشفى مهجور! (فيديو)
منوعات
09:50
هرباً من أسعار الإيجار الباهظة... شابة تعيش في مستشفى مهجور! (فيديو)
0
منوعات
09:49
"لقد كان يحب الاحتفال".... نعش مفتوح وملهى ليلي وهذه التفاصيل الصادمة! (فيديو)
منوعات
09:49
"لقد كان يحب الاحتفال".... نعش مفتوح وملهى ليلي وهذه التفاصيل الصادمة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
16:37
"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟
فنّ
16:37
"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟
0
موضة وجمال
2023-11-18
للمرة الأولى... حسناء من نيكاراغوا تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" (فيديو)
موضة وجمال
2023-11-18
للمرة الأولى... حسناء من نيكاراغوا تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" (فيديو)
0
منوعات
2023-11-18
إطلالة حيوية... شاهدوا المرور الأول لمايا أبو الحسن في حفل انتخاب ملكة جمال الكون (فيديو)
منوعات
2023-11-18
إطلالة حيوية... شاهدوا المرور الأول لمايا أبو الحسن في حفل انتخاب ملكة جمال الكون (فيديو)
0
أخبار دولية
10:08
اجتماع للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية
أخبار دولية
10:08
اجتماع للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:09
"الجمهورية القوية" من بكركي: لا يجوز تغيير قيادة الجيش بظل الوضع المتفجر
أخبار لبنان
08:09
"الجمهورية القوية" من بكركي: لا يجوز تغيير قيادة الجيش بظل الوضع المتفجر
0
أخبار لبنان
08:06
هوكشتاين: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قائم
أخبار لبنان
08:06
هوكشتاين: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قائم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الحراك الميداني جنوبا على حاله: اعتداء اسرائيلي مستمر وحزب الله يهاجم مواقع عسكرية اسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الحراك الميداني جنوبا على حاله: اعتداء اسرائيلي مستمر وحزب الله يهاجم مواقع عسكرية اسرائيلية
0
أخبار دولية
06:59
ما جديد مفاوضات تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس؟
أخبار دولية
06:59
ما جديد مفاوضات تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس؟
0
أخبار دولية
06:11
وصول 29 طفلا خديجا الى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
06:11
وصول 29 طفلا خديجا الى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة
0
أخبار دولية
03:44
كنعاني: الادعاءات الإسرائيلية بشأن حجز طهران والقوات اليمنية لسفينة إسرائيلية "باطلة"
أخبار دولية
03:44
كنعاني: الادعاءات الإسرائيلية بشأن حجز طهران والقوات اليمنية لسفينة إسرائيلية "باطلة"
0
أخبار دولية
00:11
وزير الخارجية الصيني: الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط" .. بن فرحان: لوقف إطلاق النار في غزة فورا
أخبار دولية
00:11
وزير الخارجية الصيني: الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط" .. بن فرحان: لوقف إطلاق النار في غزة فورا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
كيف نحتمي من الإبتزاز الجنسي الإلكتروني؟
تقارير نشرة الاخبار
14:31
كيف نحتمي من الإبتزاز الجنسي الإلكتروني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
فيرشتابن يواصل هيمنته على بطولة الفورمولا وان ويحقق إنتصاره الـ١٨ هذا الموسم
تقارير نشرة الاخبار
14:15
فيرشتابن يواصل هيمنته على بطولة الفورمولا وان ويحقق إنتصاره الـ١٨ هذا الموسم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:25
زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى
فنّ
04:25
زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى
2
موضة وجمال
14:40
حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe
موضة وجمال
14:40
حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe
3
فنّ
16:37
"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟
فنّ
16:37
"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
5
خبر عاجل
10:13
"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان
خبر عاجل
10:13
"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان
6
صحف اليوم
00:53
انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:53
انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)
7
فنّ
04:11
تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)
فنّ
04:11
تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)
8
منوعات
15:40
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
منوعات
15:40
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More