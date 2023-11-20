الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف طالب إيطالي في ألمانيا يُشتبه في قتله حبيبته السابقة

منوعات
2023-11-20 | 09:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف طالب إيطالي في ألمانيا يُشتبه في قتله حبيبته السابقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقيف طالب إيطالي في ألمانيا يُشتبه في قتله حبيبته السابقة

توقيف طالب إيطالي في ألمانيا يُشتبه في قتله حبيبته السابقة

أُوقف الأحد في ألمانيا طالب إيطالي يبلغ 22 عاماً، تشتبه الشرطة الإيطالية في خطفه حبيبته السابقة وقتلها، بعد عملية ملاحقة تصدّرت عناوين الصحف في إيطاليا.

وعثرت الشرطة قرب لايبزيغ في ألمانيا، على فيليبو توريتا المتحدر من بادوفا (شمال)، بعدما كانت تلاحقه السلطات الإيطالية منذ أسبوع، على ما أوضح محاميه إيمانويل كومبانيو، لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وكان فُقد أثر توريتا وحبيبته السابقة وزميلته في الدراسة جوليا تشيكيتين في نهاية الأسبوع الفائت.

وعُثر السبت على جثة جوليا في منحدر قرب بحيرة بارسيس، على بعد حوالى مئة كيلومتر شمال البندقية، مُصابة بطعنات في رأسها ورقبتها.

وتصدرت عملية ملاحقة فيليبو عناوين الصحف الإيطالية هذا الأسبوع، في حين كان من المقرر أن تنال الضحية شهادتها في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة بادوفا.

وأعلن رئيس منطقة فينيتو لوكا زايا أنّ يوم جنازة جوليا سيكون يوم حداد. وأمل أن يُثار موضوع قتل الإناث في المدارس.

ومنذ بداية العام، سُجّلت في إيطاليا 102 جريمة قتل كانت ضحيتها نساء، بينها 82 جريمة ارتكبها أحد أفراد أسرة الضحية أو شريكها، بحسب وزارة الداخلية.
 

آخر الأخبار

منوعات

طالب

قتل

حبيبة

LBCI التالي
لهذا السبب تم اختيار 20 تشرين الثاني للاحتفال بيوم الطفل العالمي!
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-11-17

تيننتي لـ"الشرق الأوسط": اليونيفيل تواصل المطالبة بمحاسبة من قتل الجندي شون روني

LBCI
منوعات
2023-11-17

بعد مقتل حبيبته بأشنع الطرق... رجل يتوجه إلى القاتل: "بسببك لن أتمكن من الزواج منها"

LBCI
منوعات
2023-11-16

تشاجر مع حبيبته بسبب فتات الخبز في السرير وقتلها... أطلق سراحه بعد سنة من سجنه والسبب صادم!

LBCI
أخبار دولية
2023-11-14

"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالتحقيق في ضربة إسرائيلية قتلت مدنيين في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:14

بعد أن عانت من السمنة المفرطة لسنوات...لهذا السبب المؤثر قررت أن تغير حياتها!

LBCI
منوعات
11:49

بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!

LBCI
منوعات
09:50

هرباً من أسعار الإيجار الباهظة... شابة تعيش في مستشفى مهجور! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:49

"لقد كان يحب الاحتفال".... نعش مفتوح وملهى ليلي وهذه التفاصيل الصادمة! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
16:37

"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟

LBCI
موضة وجمال
2023-11-18

للمرة الأولى... حسناء من نيكاراغوا تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-18

إطلالة حيوية... شاهدوا المرور الأول لمايا أبو الحسن في حفل انتخاب ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
10:08

اجتماع للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:09

"الجمهورية القوية" من بكركي: لا يجوز تغيير قيادة الجيش بظل الوضع المتفجر

LBCI
أخبار لبنان
08:06

هوكشتاين: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قائم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

الحراك الميداني جنوبا على حاله: اعتداء اسرائيلي مستمر وحزب الله يهاجم مواقع عسكرية اسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
06:59

ما جديد مفاوضات تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس؟

LBCI
أخبار دولية
06:11

وصول 29 طفلا خديجا الى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة

LBCI
أخبار دولية
03:44

كنعاني: الادعاءات الإسرائيلية بشأن حجز طهران والقوات اليمنية لسفينة إسرائيلية "باطلة"

LBCI
أخبار دولية
00:11

وزير الخارجية الصيني: الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط" .. بن فرحان: لوقف إطلاق النار في غزة فورا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

كيف نحتمي من الإبتزاز الجنسي الإلكتروني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

فيرشتابن يواصل هيمنته على بطولة الفورمولا وان ويحقق إنتصاره الـ١٨ هذا الموسم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:25

زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى

LBCI
موضة وجمال
14:40

حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe

LBCI
فنّ
16:37

"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة

LBCI
خبر عاجل
10:13

"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:53

انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
04:11

تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)

LBCI
منوعات
15:40

بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More