توقيف طالب إيطالي في ألمانيا يُشتبه في قتله حبيبته السابقة

أُوقف الأحد في ألمانيا طالب إيطالي يبلغ 22 عاماً، تشتبه الشرطة الإيطالية في خطفه حبيبته السابقة وقتلها، بعد عملية ملاحقة تصدّرت عناوين الصحف في إيطاليا.وعثرت الشرطة قرب لايبزيغ في ألمانيا، على فيليبو توريتا المتحدر من بادوفا (شمال)، بعدما كانت تلاحقه السلطات الإيطالية منذ أسبوع، على ما أوضح محاميه إيمانويل كومبانيو، لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا.وكان فُقد أثر توريتا وحبيبته السابقة وزميلته في الدراسة جوليا تشيكيتين في نهاية الأسبوع الفائت.وعُثر السبت على جثة جوليا في منحدر قرب بحيرة بارسيس، على بعد حوالى مئة كيلومتر شمال البندقية، مُصابة بطعنات في رأسها ورقبتها.وتصدرت عملية ملاحقة فيليبو عناوين الصحف الإيطالية هذا الأسبوع، في حين كان من المقرر أن تنال الضحية شهادتها في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة بادوفا.وأعلن رئيس منطقة فينيتو لوكا زايا أنّ يوم جنازة جوليا سيكون يوم حداد. وأمل أن يُثار موضوع قتل الإناث في المدارس.ومنذ بداية العام، سُجّلت في إيطاليا 102 جريمة قتل كانت ضحيتها نساء، بينها 82 جريمة ارتكبها أحد أفراد أسرة الضحية أو شريكها، بحسب وزارة الداخلية.