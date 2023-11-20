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ضرب موظفة مطعم بطفاية حريق... جريمة قتل مروّعة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2023-11-20 | 09:31
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ضرب موظفة مطعم بطفاية حريق... جريمة قتل مروّعة وهذه تفاصيلها!
ضرب موظفة مطعم بطفاية حريق... جريمة قتل مروّعة وهذه تفاصيلها!
اتُهم رجل من ولاية كاليفورنيا بقتل امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، بعد أن ضربها حتى الموت بطفاية حريق، وفقًا لمجلة "
بيبول
".
وبعد اعتقاله يوم الأربعاء فيما يتعلق بوفاة تاتوم جودوين، اتُهم دينو روخاس مورينو، بالقتل اثر ضربه امرأة حتى الموت بطفاية حريق وترك جسدها بكيس من الرمل.
ووفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة أورانج، تشمل اتهامات روخاس مورينو "تهمة جناية قتل واحدة، جناية تعزيز ظروف خاصة لارتكاب جريمة قتل في ارتكاب عملية اختطاف، وجناية تعزيز الاستخدام الشخصي للسلاح".
وقالت السلطات إنه تم العثور على جثة جودوين في مكان منعزل بالقرب من المبنى 200 من شارع أوشن أفينيو في لاغونا بيتش، في كاليفورنيا، في حوالي الساعة 8:20 صباحًا يوم 12 تشرين الثاني تحت سياج متصل بسلسلة من قبل عامل بناء.
وكانت المنطقة خلف المطعم الذي كانت تعمل فيه، بحسب "بيبول".
وزعمت السلطات أن المتهم اعتدى على الضحية وسحبها بعيدًا عن موقف السيارات إلى "منطقة منعزلة" خلف دار سينما كانت قيد الإنشاء.
كما ذكرت مجلة بيبول سابقًا، أنه تم القبض على روخاس مورينو يوم الأربعاء من قبل محققي لاغونا بيتش، بمساعدة قسمي شرطة نيوبورت بيتش وآناهايم، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة لاغونا بيتش. وتم تحديد كفالة روخاس مورينو بمبلغ مليون دولار، وفقًا للبيان.
وأضافت شرطة لاغونا بيتش في البيان: "قرر المحققون أن هذا كان حادثًا معزولًا ولا يوجد تهديد آخر للمجتمع".
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