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بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!

بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!







وكان إيان أوينز البالغ 45 عامًا، قد سُجن بـ 18 تهمة، بما في ذلك محاولة القتل، واغتصاب ثلاثة أطفال، وتجارة الهيروين والكوكايين.



وكانت الأم لثلاثة أطفال قد انفصلت عن أوينز قبل أن تبدأ سلسلة الهجمات المروعة التي أدين بها، بحسب موقع



وعندما بدأت علاقتهما في عام 2000 أصبحت المرأة مدمنة على الهيرويين، كما كان الحال مع عشيقها آنذاك.لكنها تمكنت من التخلص من هذه العادة، في حين أصبح المنحرف أوينز مدمنًا.



وبحسب المحكمة، تعرض عدد من الأطفال للشرب والمخدرات قبل إجبارهم على المشاركة في أعمال لا أخلاقية، وقتل الكلاب.



كما تم إجبار إحدى الفتيات على استخدام الميكروويف في محاولة لقتلها.



واعتقد الصغار أن مهاجميهم سحرة، ويمكنهم تحويلهم إلى قطط وكلاب.

تذكرت امرأة كانت قد واعدت رجلاً ينتمي لعصابة شاذة جنسياً في اسكتلندا، اللحظة الفظيعة التي اضطرت فيها إلى سؤال طفلها عما إذا كان المجرم قد اغتصبه، أو تحرش به.وكان إيان أوينز البالغ 45 عامًا، قد سُجن بـ 18 تهمة، بما في ذلك محاولة القتل، واغتصاب ثلاثة أطفال، وتجارة الهيروين والكوكايين.وكانت الأم لثلاثة أطفال قد انفصلت عن أوينز قبل أن تبدأ سلسلة الهجمات المروعة التي أدين بها، بحسب موقع "ذا صن" وعندما بدأت علاقتهما في عام 2000 أصبحت المرأة مدمنة على الهيرويين، كما كان الحال مع عشيقها آنذاك.لكنها تمكنت من التخلص من هذه العادة، في حين أصبح المنحرف أوينز مدمنًا.وبحسب المحكمة، تعرض عدد من الأطفال للشرب والمخدرات قبل إجبارهم على المشاركة في أعمال لا أخلاقية، وقتل الكلاب.كما تم إجبار إحدى الفتيات على استخدام الميكروويف في محاولة لقتلها.واعتقد الصغار أن مهاجميهم سحرة، ويمكنهم تحويلهم إلى قطط وكلاب.