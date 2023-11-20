الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!

منوعات
2023-11-20 | 11:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!

بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!

تذكرت امرأة كانت قد واعدت رجلاً ينتمي لعصابة شاذة جنسياً في اسكتلندا، اللحظة الفظيعة التي اضطرت فيها إلى سؤال طفلها عما إذا كان المجرم قد اغتصبه، أو تحرش به.

وكان إيان أوينز البالغ 45 عامًا، قد سُجن بـ 18 تهمة، بما في ذلك محاولة القتل، واغتصاب ثلاثة أطفال، وتجارة الهيروين والكوكايين.

وكانت الأم لثلاثة أطفال قد انفصلت عن أوينز قبل أن تبدأ سلسلة الهجمات المروعة التي أدين بها، بحسب موقع "ذا صن".

وعندما بدأت علاقتهما في عام 2000 أصبحت المرأة مدمنة على الهيرويين، كما كان الحال مع عشيقها آنذاك.لكنها تمكنت من التخلص من هذه العادة، في حين أصبح المنحرف أوينز مدمنًا.

وبحسب المحكمة، تعرض عدد من الأطفال للشرب والمخدرات قبل إجبارهم على المشاركة في أعمال لا أخلاقية، وقتل الكلاب.

كما تم إجبار إحدى الفتيات على استخدام الميكروويف في محاولة لقتلها.

واعتقد الصغار أن مهاجميهم سحرة، ويمكنهم تحويلهم إلى قطط وكلاب.
 

آخر الأخبار

منوعات

اغتصاب

تحرش

أم

أطفال

LBCI التالي
لهذا السبب تم اختيار 20 تشرين الثاني للاحتفال بيوم الطفل العالمي!
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-11-17

بعد تبرّع الفنانين بالأموال.. وائل جسار: أطفال غزّة لا يحتاجون المال

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-15

وزير الخارجية الأردني: كيف يمكن لمجلس الأمن البقاء صامتًا إزاء إخراج أطفال من الحضانات في مستشفى الشفاء

LBCI
منوعات
2023-11-07

"خُلق جسدي لإنجاب الأطفال"...إليكم قصة ابنة الـ 21 عاماً والأم لثلاثة أطفال!

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-03

المتحدث باسم اليونيسف للجزيرة: التصعيد في غزة ثمنه حياة الأطفال وهذا أمر مؤسف للغاية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:30

فيلة تخلّت عن ابنها الصغير...وهكذا تم إنقاذه!

LBCI
منوعات
13:00

حفرة غامضة في سقف سيارة في فرنسا تثير فرضيات عن احتمال سقوط نيزك

LBCI
منوعات
12:46

عُثر على جثتها تحت كومة من الغسيل على سريرها...اليكم القصة المأساوية!

LBCI
منوعات
12:14

بعد أن عانت من السمنة المفرطة لسنوات...لهذا السبب المؤثر قررت أن تغير حياتها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-11-19

حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe

LBCI
منوعات
09:50

هرباً من أسعار الإيجار الباهظة... شابة تعيش في مستشفى مهجور! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-17

تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!

LBCI
خبر عاجل
2023-11-18

عشرات القتلى والجرحى في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة

LBCI
أخبار دولية
13:52

إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

"المجنون" سيحكم الأرجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ما معنى الرقم ٣٥ في علاقة فلسطين بالصين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوضع عند الحدود الجنوبية كان متوترا اليوم... كيف هي الصورة مساء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:25

زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى

LBCI
فنّ
16:37

"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟

LBCI
خبر عاجل
10:13

"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان

LBCI
فنّ
04:11

تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:53

انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
15:40

بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)

LBCI
فنّ
00:57

في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!

LBCI
فنّ
16:03

مواجهة بين بديع أبو شقرا ووالده... أسئلة وأجوبة تُطرح للمرة الأولى (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More