الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عُثر على جثتها تحت كومة من الغسيل على سريرها...اليكم القصة المأساوية!
منوعات
2023-11-20 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عُثر على جثتها تحت كومة من الغسيل على سريرها...اليكم القصة المأساوية!
عُثر على جثتها تحت كومة من الغسيل على سريرها...اليكم القصة المأساوية!
تعرضت كيشا دوناغي البالغة من العمر 32 عاماً للضرب حتى الموت في سريرها، بحسب موقع
"ذا صن"
.
ويخشى أقاربها أن تكون الأم قد ذُبحت ثم خُنقت تحت كومة من الملابس على يد قاتلها. اذ تم العثور على جثتها تحت كومة من الغسيل على السرير، حتى لا يجدها أحد.
وكانت إحدى صديقات كيشا تتحدث معها على الهاتف عندما بدأت بالصراخ وقالت إنها لا تتنفس، وطلبت من صديقتها الاتصال بسيارة إسعاف.
ويُذكر أنه لم يكن لدى كيشا أي أعداء. ولم يتم بعد تحديد هوية القاتل ودوافع الجريمة، اذ لا يزال التحقيق مستمر.
آخر الأخبار
منوعات
غسيل
جثة
سرير
التالي
لهذا السبب تم اختيار 20 تشرين الثاني للاحتفال بيوم الطفل العالمي!
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-30
نقل الثلاجة من المطبخ إلى غرفه نومه... ما اكتُشف بداخلها مرعب: أغطية بلاستيكية وأغطية سرير وجثة؟!
منوعات
2023-09-30
نقل الثلاجة من المطبخ إلى غرفه نومه... ما اكتُشف بداخلها مرعب: أغطية بلاستيكية وأغطية سرير وجثة؟!
0
منوعات
2023-09-17
تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!
منوعات
2023-09-17
تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!
0
أخبار دولية
2023-11-17
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثتين لإثنين من المخطوفات بالقرب من مستشفى الشفاء
أخبار دولية
2023-11-17
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثتين لإثنين من المخطوفات بالقرب من مستشفى الشفاء
0
منوعات
2023-11-17
بعد اختفائها لأيام اكتشفوا جثتها داخل منزلها... "مقتحم" بعثر المنزل والجثة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-17
بعد اختفائها لأيام اكتشفوا جثتها داخل منزلها... "مقتحم" بعثر المنزل والجثة وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:30
فيلة تخلّت عن ابنها الصغير...وهكذا تم إنقاذه!
منوعات
14:30
فيلة تخلّت عن ابنها الصغير...وهكذا تم إنقاذه!
0
منوعات
13:00
حفرة غامضة في سقف سيارة في فرنسا تثير فرضيات عن احتمال سقوط نيزك
منوعات
13:00
حفرة غامضة في سقف سيارة في فرنسا تثير فرضيات عن احتمال سقوط نيزك
0
منوعات
12:14
بعد أن عانت من السمنة المفرطة لسنوات...لهذا السبب المؤثر قررت أن تغير حياتها!
منوعات
12:14
بعد أن عانت من السمنة المفرطة لسنوات...لهذا السبب المؤثر قررت أن تغير حياتها!
0
منوعات
11:49
بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!
منوعات
11:49
بعد دخولها في علاقة مع رجل متحرش بالأطفال...هذا ما عانته الأم لثلاثة أولاد!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:29
المقاومة الإسلامية: استهدفنا ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
01:29
المقاومة الإسلامية: استهدفنا ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة
0
أخبار دولية
08:43
وزير الدفاع الأميركي يؤكد لزيلينسكي أن دعم واشنطن سيستمر لفترة طويلة
أخبار دولية
08:43
وزير الدفاع الأميركي يؤكد لزيلينسكي أن دعم واشنطن سيستمر لفترة طويلة
0
آخر الأخبار
03:27
المقاومة الاسلامية: استهدفنا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة
آخر الأخبار
03:27
المقاومة الاسلامية: استهدفنا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة
0
أخبار دولية
08:53
ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي قلق من التدخل الخبيث لروسيا في البوسنة
أخبار دولية
08:53
ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي قلق من التدخل الخبيث لروسيا في البوسنة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس
تقارير نشرة الاخبار
13:59
يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة
0
أخبار دولية
13:52
إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا
أخبار دولية
13:52
إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
"المجنون" سيحكم الأرجنتين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
"المجنون" سيحكم الأرجنتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ما معنى الرقم ٣٥ في علاقة فلسطين بالصين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ما معنى الرقم ٣٥ في علاقة فلسطين بالصين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الوضع عند الحدود الجنوبية كان متوترا اليوم... كيف هي الصورة مساء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الوضع عند الحدود الجنوبية كان متوترا اليوم... كيف هي الصورة مساء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:25
زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى
فنّ
04:25
زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى
2
فنّ
16:37
"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟
فنّ
16:37
"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟
3
خبر عاجل
10:13
"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان
خبر عاجل
10:13
"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان
4
فنّ
04:11
تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)
فنّ
04:11
تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)
5
صحف اليوم
00:53
انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:53
انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)
6
منوعات
15:40
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
منوعات
15:40
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
7
فنّ
00:57
في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!
فنّ
00:57
في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!
8
فنّ
16:03
مواجهة بين بديع أبو شقرا ووالده... أسئلة وأجوبة تُطرح للمرة الأولى (فيديو)
فنّ
16:03
مواجهة بين بديع أبو شقرا ووالده... أسئلة وأجوبة تُطرح للمرة الأولى (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More