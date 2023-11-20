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عُثر على جثتها تحت كومة من الغسيل على سريرها...اليكم القصة المأساوية!

عُثر على جثتها تحت كومة من الغسيل على سريرها...اليكم القصة المأساوية!







ويخشى أقاربها أن تكون الأم قد ذُبحت ثم خُنقت تحت كومة من الملابس على يد قاتلها. اذ تم العثور على جثتها تحت كومة من الغسيل على السرير، حتى لا يجدها أحد.



وكانت إحدى صديقات كيشا تتحدث معها على الهاتف عندما بدأت بالصراخ وقالت إنها لا تتنفس، وطلبت من صديقتها الاتصال بسيارة إسعاف.



ويُذكر أنه لم يكن لدى كيشا أي أعداء. ولم يتم بعد تحديد هوية القاتل ودوافع الجريمة، اذ لا يزال التحقيق مستمر.





تعرضت كيشا دوناغي البالغة من العمر 32 عاماً للضرب حتى الموت في سريرها، بحسب موقع "ذا صن" ويخشى أقاربها أن تكون الأم قد ذُبحت ثم خُنقت تحت كومة من الملابس على يد قاتلها. اذ تم العثور على جثتها تحت كومة من الغسيل على السرير، حتى لا يجدها أحد.وكانت إحدى صديقات كيشا تتحدث معها على الهاتف عندما بدأت بالصراخ وقالت إنها لا تتنفس، وطلبت من صديقتها الاتصال بسيارة إسعاف.ويُذكر أنه لم يكن لدى كيشا أي أعداء. ولم يتم بعد تحديد هوية القاتل ودوافع الجريمة، اذ لا يزال التحقيق مستمر.