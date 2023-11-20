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حفرة غامضة في سقف سيارة في فرنسا تثير فرضيات عن احتمال سقوط نيزك
منوعات
2023-11-20 | 13:00
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حفرة غامضة في سقف سيارة في فرنسا تثير فرضيات عن احتمال سقوط نيزك
حفرة غامضة في سقف سيارة في فرنسا تثير فرضيات عن احتمال سقوط نيزك
تحدثت فرق الإطفاء والشرطة في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا عن احتمال سقوط نيزك الاثنين، بعد تدخل عناصرهما إثر بلاغ تلقوه عن سيارة بها ثقب قطره نصف متر في سقفها.
واستدعي عناصر الإطفاء صباح الاثنين للتدخل بسبب "انبعاث دخان من سيارة" كانت متوقفة في حي بضاحية المدينة الواقعة في منطقة الألزاس.
وكتب الإطفائيون في تقريرهم عن عملية التدخل التي أجروها "بنتيجة ما تعرف عليه الفريق الأول، نشتبهُ في سقوط جسم نجمي".
وقال قائد فرق الإطفاء ماتيو كولبير لوكالة فرانس برس "عند وصولنا، لاحظنا حفرة ارتطام كبيرة نسبياً، يبلغ قطرها حوالى 50 سنتيمترا، مر عبر السقف والجزء السفلي من السيارة وخزانها". وخلص بحث إلى عدم وجود نشاط إشعاعي.
وأضاف "لم نعثر على أي جسم"، مفترضاً أنه "إما أن الجسم كان صغيراً جداً بحيث لا يمكن العثور عليه، وإما أن الاصطدام كان كبيراً لدرجة أن الجسم تفكك وتحوّل إلى غبار".
وتابع قائلاً "لا تزال لدينا شكوك حول وجود حصى" يبلغ عرضه حوالى سنتيمترين في الموقع. وسُلّم هذا الحصى إلى الشرطة لإجراء مزيد من التحليل لتحديد طبيعته.
وقال ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "إنه جسم بحجم حبة بندق، يشبه الخشب المحروق، وخفيف للغاية"، لافتاً إلى أن الجسم سيُرسل إلى خدمة الشرطة العلمية في باريس.
وتساءل الشرطي "هل جاء جسم ما من الفضاء؟ هذا السؤال برمته"، مضيفاً "حتى الكرة التي تلقى بسرعة عالية جداً على منحدر يمكن أن تسبب ضرراً. لكن لا يزال يتعين علينا إثبات أنه جسم أتى من الفضاء".
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