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فيلة تخلّت عن ابنها الصغير...وهكذا تم إنقاذه!

منوعات
2023-11-20 | 14:30
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فيلة تخلّت عن ابنها الصغير...وهكذا تم إنقاذه!
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فيلة تخلّت عن ابنها الصغير...وهكذا تم إنقاذه!

فيلة تخلّت عن ابنها الصغير...وهكذا تم إنقاذه!

تم نقل صندوق يحمل فيلاً يُدعى Bupe يبلغ من العمر 10 أشهر عبر طائرة خاصة، بعد أن تخلّت عنه أمه لمدة خمسة أيام في البرية.

ونجا الفيل الصغير من خلال البقاء بالقرب من النهر والاختباء في الأدغال، بعيدًا عن الحيوانات المفترسة ليلاً.

وبحسب موقع "ذا صن"، تم إنقاذ Bupe من قبل مجموعة حماية، وتم نقله جواً إلى بر الأمان، إلى حديقة تهتم بالحيوانات في زامبيا.

واستغرقت الرحلة ما يقرب من ساعتين. وتهدف المؤسسة الخيرية إلى إعادة Bupe إلى صحته، حيث سيتم إطلاق سراحه في البرية بعد التأكد من أنه على ما يرام.

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