ظهر بالكوفية الفلسطينية... لاعب كرة سلة أميركي يتضامن مع غزة على الهواء! (فيديو)

ظهر بالكوفية الفلسطينية... لاعب كرة سلة أميركي يتضامن مع غزة على الهواء! (فيديو)

في يومه العالمي... ما هو تعريف كلمة "طفل" وما هي حقوقه؟