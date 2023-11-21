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حاول لمس تلميذه وتشجيعه على مشاهدة مواد إباحية... إدانة استاذ بتهمة سوء السلوك المهني!
منوعات
2023-11-21 | 15:00
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حاول لمس تلميذه وتشجيعه على مشاهدة مواد إباحية... إدانة استاذ بتهمة سوء السلوك المهني!
حاول لمس تلميذه وتشجيعه على مشاهدة مواد إباحية... إدانة استاذ بتهمة سوء السلوك المهني!
استمعت لجنة سوء السلوك في بريطانيا إلى أن مدرسًا سابقًا في أقدم مدرسة في بريطانيا سكب الكحول على تلميذ قبل أن يطلب منه الجلوس في حضنه وتشجيعه على مشاهدة المواد الإباحية، وفقاً لصحيفة "
ديلي ميل
".
وأدانت لجنة تابعة لوكالة تنظيم التدريس الأسبوع الماضي مارتن مايلز، الذي تقاعد في أيلول 2020 بعد أن أمضى 40 عامًا في مدرسة كينغز كانتربري، بسوء السلوك المهني.
واستمعت اللجنة إلى أن مايلز، وهو الآن في أواخر الستينيات من عمره، حاول لمس تلميذه جنسيًا في الحمام، وفي مناسبة أخرى أنزل بنطاله "عقابًا له"، وخلصت اللجنة إلى أنه تصرف "من أجل إشباع رغباته الجنسية".
وذكرت اللجنة: "لم يكن هناك سبب آخر لهذا السلوك من المعلم إلى التلميذ سوى البحث عن علاقة جنسية".
كما تم تشجيع الآلاف من التلاميذ في أقدم مدرسة في بريطانيا على التقدم إذا كانوا "بحاجة إلى الدعم" بعد التحقيق الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات.
وخلال جلسة الاستماع ضد مايلز، قبلت اللجنة جميع ادعاءات التلميذ "أ" كحقيقة، على الرغم من إنكار مايلز أن سلوكه كان بدوافع جنسية.
ووصفت منى سود، التي شاركت في الجلسة، كيف "ناقش مايلز الاهتمامات ذات الطبيعة الجنسية مع التلميذ أ، ودعاه إلى ممارسة الاتصال الجنسي معه وشجعه على خلع ملابسه".
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