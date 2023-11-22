للتخفيف من فواتير الطاقة المرتفعة في الشتاء... اعتمدوا هذه الطرق السهلة لتدفئة المنزل

مع اقتراب الطقس البارد، بدأ الناس يشعرون بالبرد في جميع أنحاء البلاد، وبخاصةٍ لبنان. لكن الكثير منهم يتساءلون متى يكون أفضل وقت لتسخين وسائل التدفئة.

بالنسبة لأولئك الذين قد يشعرون بالقلق بشأن تكلفة فواتير الطاقة المرتفعة، فقد شارك أحد السباكين في بريطانيا خدعة مفيدة لضمان زيادة كمية الحرارة التي يتم ضخها من المشعاعات الخاصة بك.

ووفق موقع " ميرور "، فإن أسهل طريقة لضمان حصولك على أقصى قدر من الحرارة من المشعاع أو "الشوفاج" (Chauffage)، هي وضع رف فوقه.

وكشف الخبراء أن "تركيب رف فوق مشعاتك يساعد في توجيه الحرارة من مصدر التدفئة إلى الغرفة. وهذه التقنية مفيدة بشكل خاص إذا كان لديك أي مشعات موضوعة مباشرة أسفل النافذة".

وهناك طريقة أخرى سهلة للاستفادة من تشغيل المشعاع وهي وضع ورق القصدير خلفه للمساعدة في "منع فقدان الحرارة غير الضرورية". واقترح الخبراء "إيلاء اهتمام خاص لتلك التي يتم تركيبها على الجدران الخارجية لأنها تردّ الحرارة مرة أخرى إلى الغرفة بدلاً من السماح لها بالهروب عبر الجدار."

على الرغم من أن الأمر قد يبدو واضحًا، إلا أن هناك طريقة أخرى مؤكدة للتأكد من حصولك على أكبر قدر من الحرارة وهي التأكد من عدم وجود عوائق أمام المُسخن. وحث الخبراء على "محاولة عدم وضع الأثاث مباشرة أمام أي مشعات، وإلا فإنك ستقيد توزيع الحرارة في الغرفة. وبدلاً من ذلك، ضع أريكتك والأثاث الآخر في المناطق التي من شأنها أن تبقي مشعاتك نظيفة وتعمل في أفضل حالاتها".

بالإضافة إلى الأثاث، يمكن أن تشكل الستائر أيضًا مشكلة للسماح بدخول الحرارة، خاصة إذا كانت تغطي مصدر التدفئة.

ومن الجيد أيضًا إبقاء الستائر مفتوحة أثناء النهار، وبخاصةٍ إذا كان اليوم مشمسًا. سوف تمر الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس عبر نافذتك الزجاجية وتصبح حرارة مشعة بمجرد دخولها الغرفة، ويمكن أن تساعد بدورها في تدفئة الغرفة.