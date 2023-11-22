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إهمال الإسعاف أدّى إلى وفاتها... نهاية مأساوية لسيدة قبل يوم من عيد ميلادها!
منوعات
2023-11-22 | 10:41
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إهمال الإسعاف أدّى إلى وفاتها... نهاية مأساوية لسيدة قبل يوم من عيد ميلادها!
توفيت سيدة أسترالية في سريرها بالمنزل أثناء انتظار سيارة الإسعاف التي لم تتمكن من الوصول لإنقاذها.
وفي التفاصيل، اتصلت كاث غروم، 51 عامًا، من مدينة بريسبان بأستراليا، بخدمات الطوارئ حوالي الساعة 10:30 مساءً يوم الجمعة الماضي بعد إصابتها بآلام في الصدر.
وكان من المفترض أن تصل سيارة الإسعاف خلال 15 دقيقة، لكن السيدة "المنهكة" ألغت الطلب بعد انتظارها لمدة ساعة ونصف، وقررت الذهاب إلى السرير على أمل أن تصبح بحالٍ أفضل في اليوم التالي.
وفي اليوم التالي، وجد ابن السيدة المراهق والدته ميتة في سريرها. وكان من المفترض أن تبلغ بعد يوم من وفاتها الـ52 عاما.
وقال مفوض خدمة الإسعاف في كوينزلاند، كريغ إيمري، إن سيارة الإسعاف كان ينبغي أن تصل إلى منزل كاث في وقت أقرب بكثير.
وقال: "من الواضح أنه كان ينبغي علينا أن نفعل ما هو أفضل في هذه الظروف. ويجب أن نكون قادرين على الرد على الأشخاص الّذين يتعرضون لحالة كاث في الوقت المناسب ."
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
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