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هاجمت المسافرين والشرطة... امرأة عارية تثير الجدل في هذا المطار! (فيديو)
منوعات
2023-11-22 | 12:09
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هاجمت المسافرين والشرطة... امرأة عارية تثير الجدل في هذا المطار! (فيديو)
انتشرت صور لامرأة عارية وهي تجري في مطار تشيلي وتهاجم بعنف ركابًا آخرين قبل أن تقوم الشرطة باعتقالها.
وتظهر الصور الّتي التقطها المسافرون المرأة العارية وهي تمسد شعرها بهدوء قبل أن تركض فجأة نحو الأشخاص الذين يتجولون في مطار نويفو بوداهويل في بوداهويل، خارج سانتياغو، تشيلي.
كما شوهدت السيدة المذكورة تدخل موقف السيارات في المطار، حيث تبدأ بالصراخ والقفز في الهواء. وصوّر أحدهم المرأة، الّتي يُقال إنها كانت تحت تأثير المخدرات، تمسك فجأةً بشعر امرأة كانت تسير إلى جانب رجل، ثم تقوم بإسقاط المرأة بعنف إلى الأرض.
ويمكن رؤية موظفي أمن المطار الذين يرتدون سترات برتقالية وهم يراقبون بهدوء، ولكن دون اتخاذ أي إجراء بحق السيدة.
وبحسب وكالة إيمول للأنباء، تناولت المرأة مادةً مخدرة في إحدى الحفلات قبل أن تتوجه إلى المطار في 16 تشرين الثاني، عندما وقع الحادث.
كما ذكرت المعلومات أن الشرطة ألقت القبض على السيدة في وقت لاحق وتواجه حالياً اتهامات بسبب تصرفاتها الغريبة.
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