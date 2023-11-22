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أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)

منوعات
2023-11-22 | 14:09
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أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
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أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو ركابًا ساخطين من شركة "فرونتير إيرلاينز" على متن رحلة جوية أخيرة، حيث حاولت امرأة أميركية إنزال سروالها وقضاء حاجتها في منتصف الرحلة.
 
ووفق موقع "نيويورك بوست"، قالت الراكبة التي لم يتم الكشف عن اسمها علنًا: "أنا آسفة جميعاً" قبل أن تسحب سروالها وتجلس في الممر على متن رحلة الاثنين من فلوريدا إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، في فيديو تمت مشاركته على فيسبوك.
 
ويبدو أن المرأة أرادت قضاء حاجتها بعد أن أخبرتها المضيفة أنها لا تستطيع استخدام الحمام في ذلك الوقت. وعندما احتج الركاب المحيطون من المرأة، بدأت الأخيرة في الصراخ مرة أخرى قائلةً "أنا لا أهتم"، "تبا لك"، و"يجب أن أذهب للتبول!".
 
ومع ذلك، لم تتمكن السيدة من تمالك نفسها، وسحبت سروالها مرة أخرى قبل أن تستمر في الإصرار على أن تسمح لها المضيفة بالدخول إلى حمام الطائرة.
 
وأظهر مقطع فيديو آخر أطول أن المرأة واصلت القتال مع العديد من الركاب في الجزء الخلفي من الطائرة.
 

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