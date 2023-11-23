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متحف بريطاني يعلن أن إمبراطور رومانيا متحول جنسياً...وهذا ما كان يفعله!
منوعات
2023-11-23 | 03:09
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متحف بريطاني يعلن أن إمبراطور رومانيا متحول جنسياً...وهذا ما كان يفعله!
متحف بريطاني يعلن أن إمبراطور رومانيا متحول جنسياً...وهذا ما كان يفعله!
أعلن متحف نورث هيرتفوردشاير في هيتشن في إنكلترا، أن الإمبراطور الروماني إيلاغابالوس الذي حكم من عام 218 ميلادي حتى اغتياله عن عمر يناهز 18 عاماً كان متحولاً جنسياً.
وكشف التقرير أنه تم الإشارة إلى الامبراطور بالضمائر الأنثوية بناء على نصوص كتبها كاسيوس ديو، وهو مؤرخ روماني ادعى أن إيلاغابالوس كان يطلب من عشاقه مناداته بـ "سيدة"، وكان معتاداً على وضع المكياج. كما يُذكر أنه طلب من الأطباء إجراء نوع من عملية تغيير الجنس له، ووعدهم بمبالغ كبيرة من المال مقابل ذلك.
ووفقا للمؤرخ، كان الإمبراطور "يلقب بالزوجة والسيدة والملكة".
ومن جهة أخرى، شكّك بعض المؤرخين حول مصداقية ادعاءات كاسيوس ديو، حيث خدم الإمبراطور سيفيروس ألكسندر الذي خلف إيلاغابالوس.
وقال أندرو والاس هادريل، أستاذ الكلاسيكيات في كامبريدج: "استخدم الرومان اتهامات "السلوك الجنسي كامرأة" كواحدة من أسوأ الإهانات ضد الرجال".
المصدر
.
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