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وفاة رجل بسبب بق الفراش في هذا البلد...إليكم ما حصل معه!

منوعات
2023-11-23 | 03:34
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وفاة رجل بسبب بق الفراش في هذا البلد...إليكم ما حصل معه!
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وفاة رجل بسبب بق الفراش في هذا البلد...إليكم ما حصل معه!

وفاة رجل بسبب بق الفراش في هذا البلد...إليكم ما حصل معه!

توفي رجل مسن في مدينة ليون الفرنسية أثناء محاولته مكافحة بق الفراش في منزله.

وعانى الرجل من لدغات بق الفراش لفترة طويلة، ما دفعه لشراء منتجاً صينياً شديد السمية لمكافحة هذه الحشرات، بناءً على نصيحة عاملة تنظيفات. 

ويُذكر أن هذا المنتج محظور بيعه في الاتحاد الاوروبي.

وكان ابن الرجل البالغ 87 عاماً، والذي أُصيب بنزيف في الدماغ، قد عثر عليه ميتاً في شقته ومعه شقيقه البالغ من العمر 63 عاماً فاقداً للوعي.

وتقوم الآن الشرطة الفرنسية بالتحقيق في قضية القتل غير العمد والبيع غير القانوني للمواد الكيميائية.
 

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