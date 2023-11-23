احذروا استخدام الشموع المعطّرة في المنزل...هذه مخاطرها!

احذروا استخدام الشموع المعطّرة في المنزل...هذه مخاطرها!



المنتجات العطرية مثل البخاخات والبخور والشموع تحتوي على مواد عضوية متطايرة مثل الفثالات والبنزول والفورمالدهيد، وهي تعتبر خطرة وتسبب مشكلات صحية.



وعندما تلامس هذه المواد الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي، تسبب تهيجاً ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. وبعض المركبات السامة مثل الفورمالدهيد والبنزول يمكن أن تتراكم في الجسم وتسبب تلف الخلايا وحصول طفرات.



واعتبرت الدكتورة الكسندرا فيلييفا أن استخدام هذه المواد المعطرة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما فيها السرطان، لأن الفثالات يمكن أن تعطل عمل منظومة الغدد الصماء، ما يؤدي إلى اضطرابات هرمونية. كما يمكن أن يكون لمكوناتها تأثير سلبي على الجهاز العصبي المركزي، ما يسبب الصداع والتعب وقلة النوم وضعف الإدراك.



ويُعتبر "ثنائي إيثيل الفثالات" من أخطر المكونات المستخدمة لتركيز رائحة العطر. وهذه المادة الكيميائية يمكن أن تسبب مشكلات تتعلق بالوظيفة الإنجابية.



لذلك، تُعدّ الشموع المصنوعة من فول الصويا أو شمع العسل مع إضافة الزيوت الأساسية أكثر أماناً للصحة. علماً أن المنتجات المصنّعة من مكونات طبيعية مثل البخور، يمكن أن تكون خطيرة، لأنه عند احتراقها يمكن أن تتكون مركبات كيميائية ضارة بالصحة.



لهذا السبب، توصي الطبيبة باستخدامها لفترات قصيرة، وفي أماكن ذات تهوية جيدة.