الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احذروا استخدام الشموع المعطّرة في المنزل...هذه مخاطرها!
منوعات
2023-11-23 | 04:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
احذروا استخدام الشموع المعطّرة في المنزل...هذه مخاطرها!
احذروا استخدام الشموع المعطّرة في المنزل...هذه مخاطرها!
المنتجات العطرية مثل البخاخات والبخور والشموع تحتوي على مواد عضوية متطايرة مثل الفثالات والبنزول والفورمالدهيد، وهي تعتبر خطرة وتسبب مشكلات صحية.
وعندما تلامس هذه المواد الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي، تسبب تهيجاً ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. وبعض المركبات السامة مثل الفورمالدهيد والبنزول يمكن أن تتراكم في الجسم وتسبب تلف الخلايا وحصول طفرات.
واعتبرت الدكتورة الكسندرا فيلييفا أن استخدام هذه المواد المعطرة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما فيها السرطان، لأن الفثالات يمكن أن تعطل عمل منظومة الغدد الصماء، ما يؤدي إلى اضطرابات هرمونية. كما يمكن أن يكون لمكوناتها تأثير سلبي على الجهاز العصبي المركزي، ما يسبب الصداع والتعب وقلة النوم وضعف الإدراك.
ويُعتبر "ثنائي إيثيل الفثالات" من أخطر المكونات المستخدمة لتركيز رائحة العطر. وهذه المادة الكيميائية يمكن أن تسبب مشكلات تتعلق بالوظيفة الإنجابية.
لذلك، تُعدّ الشموع المصنوعة من فول الصويا أو شمع العسل مع إضافة الزيوت الأساسية أكثر أماناً للصحة. علماً أن المنتجات المصنّعة من مكونات طبيعية مثل البخور، يمكن أن تكون خطيرة، لأنه عند احتراقها يمكن أن تتكون مركبات كيميائية ضارة بالصحة.
لهذا السبب، توصي الطبيبة باستخدامها لفترات قصيرة، وفي أماكن ذات تهوية جيدة.
المصدر
.
آخر الأخبار
منوعات
شموع
معطرة
مخاطر
منزل
التالي
سيدة تثير الجدل... قررت إرضاع طفلتها داخل أفعوانية "عالم ديزني"! (صورة)
وفاة رجل بسبب بق الفراش في هذا البلد...إليكم ما حصل معه!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:42
المقاومة الإسلامية: استهدفنا منزلًا يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وأُصيب إصابة مباشرة
آخر الأخبار
04:42
المقاومة الإسلامية: استهدفنا منزلًا يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وأُصيب إصابة مباشرة
0
صحة وتغذية
02:51
مخاطر المكملات الغذائية الخاصة بالشعر والبشرة...هذا ما يمكن أن يسببه الإفراط في تناولها!
صحة وتغذية
02:51
مخاطر المكملات الغذائية الخاصة بالشعر والبشرة...هذا ما يمكن أن يسببه الإفراط في تناولها!
0
تقارير نشرة الاخبار
02:43
غارة اسرائيلية على منزل في بيت ياحون ليل أمس... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
02:43
غارة اسرائيلية على منزل في بيت ياحون ليل أمس... ماذا في التفاصيل؟
0
خبر عاجل
16:19
استشهاد اربعة اشخاص وجرح آخر في غارة نفذتها طائرات اسرائيلية مساء اليوم على منزل في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت حبيل وتشير المعلومات الى ان نجل النائب محمد رعد استشهد في الغارة
خبر عاجل
16:19
استشهاد اربعة اشخاص وجرح آخر في غارة نفذتها طائرات اسرائيلية مساء اليوم على منزل في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت حبيل وتشير المعلومات الى ان نجل النائب محمد رعد استشهد في الغارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:37
أمام مجموعة من الأطفال... جريمة قتل مخيفة أودت بحياة امرأة: مصير الأولاد محزن وهذا هو المتهم!
منوعات
07:37
أمام مجموعة من الأطفال... جريمة قتل مخيفة أودت بحياة امرأة: مصير الأولاد محزن وهذا هو المتهم!
0
منوعات
07:28
سهرة تحولت إلى اعتداء مرعب... صورتاه خلال تعرضه للتعذيب قبل أن يموت ونشرتا المشاهد: "نظّف دماءك عن الأرض"!
منوعات
07:28
سهرة تحولت إلى اعتداء مرعب... صورتاه خلال تعرضه للتعذيب قبل أن يموت ونشرتا المشاهد: "نظّف دماءك عن الأرض"!
0
منوعات
06:40
بعدما قاد تحت تأثير الكحول وقتل صديقه... وضع نفسه أمام 3 خيارات بينها الانتحار وهذا ما قرره!
منوعات
06:40
بعدما قاد تحت تأثير الكحول وقتل صديقه... وضع نفسه أمام 3 خيارات بينها الانتحار وهذا ما قرره!
0
منوعات
04:30
سيدة تثير الجدل... قررت إرضاع طفلتها داخل أفعوانية "عالم ديزني"! (صورة)
منوعات
04:30
سيدة تثير الجدل... قررت إرضاع طفلتها داخل أفعوانية "عالم ديزني"! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:33
ميقاتي تبلغ بقرار الحكومة الصينية تقديم مليون دولار أميركي نقدا كمساعدة مستعجلة للنازحين اللبنانيين
أخبار لبنان
06:33
ميقاتي تبلغ بقرار الحكومة الصينية تقديم مليون دولار أميركي نقدا كمساعدة مستعجلة للنازحين اللبنانيين
0
أخبار دولية
17:49
لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة
أخبار دولية
17:49
لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة
0
آخر الأخبار
15:40
بوصعب لـ"حوار المرحلة": فرنجية ثابت كمرشح لرئاسة الجمهورية ولا يمكن ايصال اي مرشح لرئاسة الجمهورية من دون توافق بين الأطراف كافة
آخر الأخبار
15:40
بوصعب لـ"حوار المرحلة": فرنجية ثابت كمرشح لرئاسة الجمهورية ولا يمكن ايصال اي مرشح لرئاسة الجمهورية من دون توافق بين الأطراف كافة
0
آخر الأخبار
15:17
بو صعب لـ "حوار المرحلة": المقاومة تتحرك وفق البيان الوزاري أما تطبيق ال 1701 يجب ان يكون عندما تطبق اسرائيل القرار ايضا واذا اوقفت اسرائيل القصف على لبنان اضمن أن الجيش لديه القدرة بمنع الفصائل الفلسطينية من التدخل
آخر الأخبار
15:17
بو صعب لـ "حوار المرحلة": المقاومة تتحرك وفق البيان الوزاري أما تطبيق ال 1701 يجب ان يكون عندما تطبق اسرائيل القرار ايضا واذا اوقفت اسرائيل القصف على لبنان اضمن أن الجيش لديه القدرة بمنع الفصائل الفلسطينية من التدخل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى... ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
08:21
تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى... ماذا في التفاصيل؟
0
امن وقضاء
06:56
وقفة رمزية لأهالي ضحايا المرفأ أمام قصر العدل
امن وقضاء
06:56
وقفة رمزية لأهالي ضحايا المرفأ أمام قصر العدل
0
أخبار لبنان
06:50
هكذا بدا مشهد الجنوب اليوم بعدما نعى حزب الله خمسة من مقاتليه
أخبار لبنان
06:50
هكذا بدا مشهد الجنوب اليوم بعدما نعى حزب الله خمسة من مقاتليه
0
تقارير نشرة الاخبار
02:43
غارة اسرائيلية على منزل في بيت ياحون ليل أمس... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
02:43
غارة اسرائيلية على منزل في بيت ياحون ليل أمس... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
01:51
التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)
أخبار لبنان
01:51
التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)
0
أخبار سياسية
16:23
بوصعب لـ"حوار المرحلة": هوكستين لعب دورًا جديًا في ابعاد الحرب عن لبنان..وتوتال عائدة الى البلوك 9
أخبار سياسية
16:23
بوصعب لـ"حوار المرحلة": هوكستين لعب دورًا جديًا في ابعاد الحرب عن لبنان..وتوتال عائدة الى البلوك 9
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بغياب فرح عُمر .. غاب قمر مشغرة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بغياب فرح عُمر .. غاب قمر مشغرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
ماذا في تفاصيل اللقاء بين عبد اللهيان وميقاتي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
ماذا في تفاصيل اللقاء بين عبد اللهيان وميقاتي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان في بيروت.. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان في بيروت.. لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:19
استشهاد اربعة اشخاص وجرح آخر في غارة نفذتها طائرات اسرائيلية مساء اليوم على منزل في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت حبيل وتشير المعلومات الى ان نجل النائب محمد رعد استشهد في الغارة
خبر عاجل
16:19
استشهاد اربعة اشخاص وجرح آخر في غارة نفذتها طائرات اسرائيلية مساء اليوم على منزل في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت حبيل وتشير المعلومات الى ان نجل النائب محمد رعد استشهد في الغارة
2
أخبار لبنان
17:58
5 شهداء لحزب الله هذا المساء...
أخبار لبنان
17:58
5 شهداء لحزب الله هذا المساء...
3
آخر الأخبار
17:54
المقاومة الإسلامية نعت الشهيد عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع في جنوب لبنان
آخر الأخبار
17:54
المقاومة الإسلامية نعت الشهيد عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع في جنوب لبنان
4
خبر عاجل
14:41
بوصعب لـ حوار المرحلة: لفتني غياب وزير الدفاع عن احتفال عيد الاستقلال ولدي معلومات تقول إنه لم تتم دعوته وليس هو من اختار عدم المشاركة
خبر عاجل
14:41
بوصعب لـ حوار المرحلة: لفتني غياب وزير الدفاع عن احتفال عيد الاستقلال ولدي معلومات تقول إنه لم تتم دعوته وليس هو من اختار عدم المشاركة
5
آخر الأخبار
03:50
معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
آخر الأخبار
03:50
معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
6
خبر عاجل
17:39
مسؤول إسرائيلي لفرانس برس: لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة
خبر عاجل
17:39
مسؤول إسرائيلي لفرانس برس: لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة
7
خبر عاجل
02:00
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
خبر عاجل
02:00
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
8
خبر عاجل
15:23
بوصعب لـ حوار المرحلة: أهدي الرئيس ميقاتي المادة 65 من الدستور فإذا كان قرار السلم والحرب ليس بيده أنصحه بالتنحي
خبر عاجل
15:23
بوصعب لـ حوار المرحلة: أهدي الرئيس ميقاتي المادة 65 من الدستور فإذا كان قرار السلم والحرب ليس بيده أنصحه بالتنحي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More