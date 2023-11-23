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بعدما قاد تحت تأثير الكحول وقتل صديقه... وضع نفسه أمام 3 خيارات بينها الانتحار وهذا ما قرره!

منوعات
2023-11-23 | 06:40
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بعدما قاد تحت تأثير الكحول وقتل صديقه... وضع نفسه أمام 3 خيارات بينها الانتحار وهذا ما قرره!
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بعدما قاد تحت تأثير الكحول وقتل صديقه... وضع نفسه أمام 3 خيارات بينها الانتحار وهذا ما قرره!

بعدما قاد تحت تأثير الكحول وقتل صديقه... وضع نفسه أمام 3 خيارات بينها الانتحار وهذا ما قرره!

قال الممثل الكوميدي الأيرلندي ستيفو تيموثي، إنه أعطى لنفسه ثلاثة خيارات أثناء تعافيه في المستشفى بعد تعرضه لحادث سير أثناء القيادة تحت تأثير الكحول ما أدى إلى مقتل صديقه.

وقتل الرجل البالغ من العمر 39 عامًا صديقه جون لافي قبل 18 عامًا، بعد أن وافق على إعادته إلى منزله على الدراجة النارية تحت تأثير الكحول.

وبحسب موقع "ذا صن"، كان ستيفو يعاني من القلق، والإدمان على الكحول منذ أن كان مراهقًا.

وبعد الحادث، استيقظ ستيفو في المستشفى مصابًا بكسور، وغير قادر على الشعور بأي شيء في جسمه من الصدر إلى الأسفل.
 
وعندما اكتشف وفاة صديقه جون، قال: " شعرت وكأنني لا أريد أن أعيش. لو كنت قادراً على المشي أو الركض لكنت قد كرهت نفسي وأنهيت حياتي".

وبالنظر إلى الحادث المأساوي والتعامل مع النتيجة، قال ستيفو إنه أعطى نفسه ثلاثة خيارات لمستقبله، إما قتل نفسه، أو شرب الكحول حتى الموت، أو محاولة تخليص نفسه.

وقرر اتخاذ القرار الثالث، حيث أصبح الممثل الكوميدي الجالس على كرسي متحرك يشجّع الآخرين على عدم الشرب والقيادة.

وقال: "نحن دائمًا على بعد قرار غبي واحد من تدمير أنفسنا أو حياة الآخرين بشكل كبير، وآمل أن التحدث علنًا عن ذلك سيجعل الشباب يفكرون مرتين قبل اتباع خطواتي".

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