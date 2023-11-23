أمام مجموعة من الأطفال... جريمة قتل مخيفة أودت بحياة امرأة: مصير الأولاد محزن وهذا هو المتهم!

أقام علاقة مع حبيبة شقيقه السابقة...وهذا ما يخشى منه!

أقام علاقة مع حبيبة شقيقه السابقة...وهذا ما يخشى منه!

سهرة تحولت إلى اعتداء مرعب... صورتاه خلال تعرضه للتعذيب قبل أن يموت ونشرتا المشاهد: "نظّف دماءك عن الأرض"!