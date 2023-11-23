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أمام مجموعة من الأطفال... جريمة قتل مخيفة أودت بحياة امرأة: مصير الأولاد محزن وهذا هو المتهم!
منوعات
2023-11-23 | 07:37
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أمام مجموعة من الأطفال... جريمة قتل مخيفة أودت بحياة امرأة: مصير الأولاد محزن وهذا هو المتهم!
أمام مجموعة من الأطفال... جريمة قتل مخيفة أودت بحياة امرأة: مصير الأولاد محزن وهذا هو المتهم!
ألقت مباحث جرائم القتل القبض على رجل بعد مقتل امرأة أمام "عدد من الأطفال"، مما تركهم "في حالة من الأسى".
وحضرت الشرطة الى عقار في ويدمور كلوز في كينغسوود، جنوب غلوسيسترشاير، في حوالي الساعة 3.50 مساءً أمس بعد بلاغ عن اعتداء خطير.
واكتشفوا امرأة مصابة بجروح خطيرة وتوفيت بعد حوالي نصف ساعة على الرغم من تلقيها الإنعاش القلبي الرئوي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عامًا، كان معروفًا للضحية، من داخل العقار للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. ومن المقرر أن يتم تقييمه من قبل المتخصصين في مجال الصحة قبل استجوابه من قبل المحققين.
وقالت الشرطة إن عدداً من الأطفال أصيبوا بالرعب عندما شاهدوا المأساة داخل المنزل.
وقال كبير مفتشي شرطة الحي دان فورستر: "من المؤسف أنه كان هناك عدد من الأطفال داخل العقار وقت وقوع الحادث، ولحسن الحظ أنهم لم يصابوا بأذى، إلا أن هناك حزنًا مفهومًا لما حدث".
وأضاف: "أود أن أعرب عن تعازي القلبية لهم ولعائلة الضحية خلال فترة صعبة للغاية بلا شك... ويتم حاليًا رعاية الأطفال من قبل أحد أفراد الأسرة وسيقدم لهم الضباط المدربون تدريبًا خاصًا الدعم."
وقالت الشرطة إنه من المقرر إجراء فحص الطب الشرعي للجثة لمحاولة تحديد سبب الوفاة.
وفي حين لم يتم تحديد هوية رسمية بعد، فقد تم إبلاغ أقرب أقرباء الضحية ويتلقى الدعم من قبل ضباط اتصال عائلي متخصصين.
وأضاف كبير المفتشين فورستر: "سيجري فريق التحقيق في الجرائم الكبرى لدينا تحقيقًا كاملاً في ما حدث. في الوقت الحالي، يتم التعامل مع الحادث على أنه حادث منعزل يتعلق بأشخاص معروفين لبعضهم البعض.
وأضاف: "تم فرض طوق أمني حاليًا لحماية مكان الحادث والسماح لمحققي مسرح الجريمة بإجراء فحص الطب الشرعي له".
ويمكن لسكان ويدمور كلوز أن يتوقعوا بقاء هذا الطوق في مكانه لمدة يومين على الأقل حيث يتم الانتهاء من كل الاستفسارات اللازمة.
ولتوفير الطمأنينة لهم وللمجتمع الأوسع، سيقوم ضباط الحي بتنفيذ دوريات متزايدة في المنطقة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف: "حوادث مثل هذه نادرة جدًا، ولكن عندما تحدث، فإننا نعلم أنها تسبب قلقًا كبيرًا، لذا نحث أي شخص لديه مخاوف أو أسئلة على التحدث إلى ضابط أو الاتصال بفريق الشرطة المحلي في الحي".
وقالت شرطة أفون وسومرست إنه تم إخطار إدارة المعايير المهنية التابعة لها وسيتم إجراء إحالة إلزامية إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) لمراجعة ظروف استجابتها لهذا الحادث.
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