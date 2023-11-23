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أوصلته جدته الى المنزل لكنه لم يدخله أبدا... مشاجرة مع والدته كانت نتيجتها صادمة للجميع!
منوعات
2023-11-23 | 09:24
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أوصلته جدته الى المنزل لكنه لم يدخله أبدا... مشاجرة مع والدته كانت نتيجتها صادمة للجميع!
أوصلته جدته الى المنزل لكنه لم يدخله أبدا... مشاجرة مع والدته كانت نتيجتها صادمة للجميع!
عثر على صبي يبلغ من العمر 13 عامًا مشنوقًا في الغابة بعد مشاجرة مع والدته، ولم يكن ينوي قتل نفسه، حسبما أفاد تحقيق.
وفي التفاصيل، تم العثور على جاي باليرمو، الذي كان يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة وصعوبات في النوم، قبل وقت قصير من الساعة الواحدة صباحًا يوم 23 كانون الثاني 2020 مشنوقًا في حقل بالقرب من منزله في هوك، بيمبروكشاير.
والثلاثاء الفائت، قضت محكمة الطب الشرعي في هافرفوردويست بأن حالة جاي تعني أنه ربما كان "غير قادر على فهم العواقب المميتة" لأفعاله بعد "رد فعل عاطفي" على الخلاف، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل.
ووصفت والدته نيا أوين كيف "سقطت على الأرض" عندما سمعت أنه تم العثور عليه مشنوقًا، ووصفته بأنه "سعيد الحظ ومغامر".
وأدركت عائلة جاي أنه مفقود فقط بعد أن أوصلته جدته إلى المنزل من المدرسة، لكنها لم تدخل إلى المنزل أبدًا.
وتم العثور عليه بعد حوالي خمس ساعات وأكد فحص الجثة أن سبب الوفاة هو "الضغط على الرقبة".
وقالت والدته نيا أوين: "لقد كان مشغولاً للغاية منذ صغره، وكان يجرب أي شيء، ولم يكن لديه خوف".
وقالت إن جاي كان في نادي الكشافة والتجديف، وكان لديه خطط لرؤية والده والذهاب في موعده الأول مع صديقته في عطلة نهاية الأسبوع القادمة.
وقالت الشرطة إن الأمر كان "مفاجئًا وغير مبرر" مع "عدم وجود ما يشير إلى وجود جريمة أو تورط طرف ثالث".
وقالت السيدة أوين إن ضابط شرطة أبلغها أن ابنها انتحر.
"جاء ضابطان وأتذكر أنني كنت أفكر: "إنه ليس معهم، ربما يكون في السيارة... قالت السيدة إنهم عثروا عليه فقلت "حسنًا".،ثم قالت إنهم عثروا عليه وأنه مات. لقد سقطت على الأرض... سألتها عما حدث فقالت إنه شنق نفسه... كنت في حالة صدمة كاملة... لقد كان مجرد طفل. لقد كان سعيدًا، وكان محبوبًا، وقد حصل على كل شيء."
وقالت السيدة أوين إنها تشعر بالقلق أيضًا من عدم تحذير جاي بشكل صحيح من الآثار الجانبية لأدويته.
لكن الطبيب الشرعي بول بينيت قال ان الأدوية لم تلعب أي دور في وفاته.
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