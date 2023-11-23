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أطفالها لم يتلقوا أبدًا هدايا من سانتا ولم تحضر الألعاب لابنها في عيد ميلاده... والسبب سيدهشكم!
منوعات
2023-11-23 | 09:43
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أطفالها لم يتلقوا أبدًا هدايا من سانتا ولم تحضر الألعاب لابنها في عيد ميلاده... والسبب سيدهشكم!
أطفالها لم يتلقوا أبدًا هدايا من سانتا ولم تحضر الألعاب لابنها في عيد ميلاده... والسبب سيدهشكم!
مع بقاء شهر واحد فقط قبل يوم عيد الميلاد، يشعر العديد من الآباء بالذعر بشأن الهدايا التي ستظهر تحت الشجرة.
ومع ذلك، اعترفت إحدى الأمهات أن أطفالها لم يتلقوا أبدًا هدايا من سانتا - على الرغم من أن الناقدين يقولون إنها قاسية، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
في حين أن معظم الأطفال سوف يزورون بالفعل متاجر الألعاب، فقد كشفت شيرلين سو أن طفليها لم يحصلا بعد على هدايا تنتظرهما تحت الشجرة.
مع طفلين تحت سن الخامسة، جوناثان، 4 أعوام، وإيما، عامين، تختار العائلة الاحتفال باليوم الكبير بطريقة غير عادية.
وبدلاً من الجوارب، تقوم شيرلين وزوجها جاريد، 42 عاماً، بمعاملة أطفالهما لقضاء أيام في الخارج في العام الجديد - مثل قضاء أيام في حديقة الحيوان أو المتنزهات الترفيهية.
وتصر الأم الأسترالية على ألا يفوّت أطفالها الفرصة، حيث يحصلون على وقت إضافي فردي خلال رحلاتهم اليومية.
وأوضحت لموقع news.com.au العام الفائت: "عيد الميلاد ليس في الحقيقة أمرًا كبيرًا بالنسبة لنا، حيث لا توجد لدينا عائلة أخرى هنا"، مضيفة أن عائلتها ذهبت في رحلة برية بدلاً من ذلك.
"لا يحصل الأطفال على هدايا لعيد الميلاد، لكنهم ليسوا محرومين"، وقالت للمنفذ: "لقد عاشوا العديد من التجارب والذكريات المذهلة."
ليس من المستغرب أن يكون هناك رد فعل عنيف كبير على افتقار شيرلين إلى تقديم الهدايا - حتى أن بعض المتصيدين وصفوها بأنها "مسيئة".
واعترفت قائلة: "الناس يشعرون بالسخرية حقًا بشأن عدم فتح الأطفال أي هدايا في صباح عيد الميلاد"، قائلة: "هناك الكثير من الأحكام، وقال أحدهم "هذه إساءة". لقد كانت مثل نجاح باهر بالنسبة لي."
قد تعتقد أن هذا قد يجعل الأم الأسترالية تعيد النظر في تكتيك الأبوة والأمومة، لكن شيرلين تقول إن هذا حق لعائلتها وينقذ أطفالها من أن يصبحوا مدللين.
وتصر أيضًا على أن الاحتفال "بطريقتهم الخاصة" ساعد في الحد من السلوك السيئ - مثل نوبات الغضب وسوء الأخلاق.
ومثل العديد من الآباء، لاحظت الأم أيضًا مدى سرعة امتلاء منزلها بالألعاب العشوائية التي نادرًا ما يلعب بها الأطفال.
وعندما بلغ ابنها الخامسة من عمره، قررت التخلي عن الهدايا في عيد ميلاده وأقامت له حفلة ضخمة كبديل.
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