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مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)

منوعات
2023-11-23 | 09:56
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مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
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مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)

مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)

تم القبض على سائق أثناء توجهه على طول الطريق السريع M25 ويبدو أن راكبة معه في السيارة تمارس عملا جنسيا معه.

ورصدته الشرطة وعيناه مغمضتان ورأس امرأة في حجره على الطريق السريع خلال ساعة الذروة، وفق ما نقل موقع ذا صن.

والتقط الضباط صورة تظهر شعر الراكبة وهو يبرز من منطقة خصره، ونشروها على الإنترنت مع رمز تعبيري صادم يغطي وجهه.

ويجلس السائق في الصورة، ممسكًا بقوة بعجلة سيارته أودي السوداء. تم إيقاف سيارته بالقرب من تقاطع رقم 10 متجهًا إلى ليذرهيد في ساري.

ويواجه الآن الرجل نقاطًا وغرامة بسبب القيادة دون العناية والاهتمام الواجبين، وتم الإبلاغ عن الراكبة لعدم ارتداء حزام الأمان.

وكتبت شرطة ساري على الإنترنت: "في السيارة، يجب عليك ارتداء حزام الأمان والبقاء جالسا، على عكس هذه الراكبة التي كان وجهها في حضن السائق، وهو مغمض العينين".

وأضافت متحدثة باسم شرطة ساري: "إن القيادة المتشتتة هي أحد العوامل الخمسة المساهمة القاتلة في حوادث الاصطدام التي يقتل فيها الناس أو يصابون بجروح خطيرة."

وأضافت: "باعتبارك سائقًا، فأنت مسؤول عن نفسك وعن الركاب وعن أولئك الذين يستخدمون الطرق من حولك. لا يوجد أي عذر للقيادة مشتتا وسيتم اتخاذ إجراءات ضد من يفعل ذلك."

وحذر دومينيك سميث، الخبير القانوني في شركة باترسون لو، من المخاطر والعقوبات المحتملة لسلوكهم، قائلا: "القيادة أثناء ممارسة الجنس غير مستحسنة".

لقد أثارت مناورتهم عالية المخاطر صباح الأربعاء ضجة على الإنترنت.

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