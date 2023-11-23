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سيدة في موقف للسيارات أذهلت رواد الانترنت... كانت عارية من الأسفل ولا ترتدي سروالا؟! (صور)

سيدة في موقف للسيارات أذهلت رواد الانترنت... كانت عارية من الأسفل ولا ترتدي سروالا؟! (صور)







وتمت مشاركة مقطع فيديو لهذه اللحظة على موقع إنستغرام، حيث اعترفت الشابة التي نشرته بأنها اعتقدت أن السيدة كانت ترتدي بنطالاً متجعداً.



ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، يبدو أنها ربما قررت التحرر من ملابسها، وفق ما نقل موقع



وكانت المرأة تقف بجوار صندوق السيارة مع صديق لها عندما التقطتها الكاميرا.



"كيف خرجت إلى الأماكن العامة بهذه الطريقة؟" كتب أحدهم في قسم التعليقات في الفيديو.



وأضاف آخر: "هذا أحد أسوأ كوابيسي، الخروج في الأماكن العامة ونسيان ارتداء السروال".



وعلق ثالث قائلاً: "هل هي عارية؟ ظهرها يشبه مقدمتها. أنا في حيرة من أمري".



"سيدتي، هل ترتدين سروالا؟" سأل شخص آخر.



وكتب آخر: "هذه ثقة كبيرة".



كما علق شخص آخر: "إذن يمكننا الآن أن نخرج عراة؟... أليس هذا التعرض غير اللائق؟"



لكن آخرين أصروا على أن المرأة كانت ترتدي سروالا قصيرا، كان قريبا جدا من لون بشرتها، لدرجة أنها أعطت الوهم بأنها عارية من الخصر إلى الأسفل.



وكتب أحدهم: "أعتقد أنها ترتدي سروالاً قصيراً، بنفس لون بشرتها".



وأضاف آخر: "إنها ترتدي سروالا قصيرا، ويمكنك رؤية الحاشية فوق الجزء الخلفي من ركبتها".



"لقد شاهدت هذا الفيديو ربما ثلاث أو أربع مرات قبل أن أدرك أنها كانت ترتدي سروالاً بالفعل."



وقال شخص آخر: "لا أعرف لماذا يرتدي الأشخاص البيض هذه السراويل". تركت امرأة الناس في حالة ذهول بعد أن خرجت على ما يبدو من دون ارتداء سروال في موقف للسيارات.وتمت مشاركة مقطع فيديو لهذه اللحظة على موقع إنستغرام، حيث اعترفت الشابة التي نشرته بأنها اعتقدت أن السيدة كانت ترتدي بنطالاً متجعداً.ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، يبدو أنها ربما قررت التحرر من ملابسها، وفق ما نقل موقع ذا صن وكانت المرأة تقف بجوار صندوق السيارة مع صديق لها عندما التقطتها الكاميرا."كيف خرجت إلى الأماكن العامة بهذه الطريقة؟" كتب أحدهم في قسم التعليقات في الفيديو.وأضاف آخر: "هذا أحد أسوأ كوابيسي، الخروج في الأماكن العامة ونسيان ارتداء السروال".وعلق ثالث قائلاً: "هل هي عارية؟ ظهرها يشبه مقدمتها. أنا في حيرة من أمري"."سيدتي، هل ترتدين سروالا؟" سأل شخص آخر.وكتب آخر: "هذه ثقة كبيرة".كما علق شخص آخر: "إذن يمكننا الآن أن نخرج عراة؟... أليس هذا التعرض غير اللائق؟"لكن آخرين أصروا على أن المرأة كانت ترتدي سروالا قصيرا، كان قريبا جدا من لون بشرتها، لدرجة أنها أعطت الوهم بأنها عارية من الخصر إلى الأسفل.وكتب أحدهم: "أعتقد أنها ترتدي سروالاً قصيراً، بنفس لون بشرتها".وأضاف آخر: "إنها ترتدي سروالا قصيرا، ويمكنك رؤية الحاشية فوق الجزء الخلفي من ركبتها"."لقد شاهدت هذا الفيديو ربما ثلاث أو أربع مرات قبل أن أدرك أنها كانت ترتدي سروالاً بالفعل."وقال شخص آخر: "لا أعرف لماذا يرتدي الأشخاص البيض هذه السراويل".

