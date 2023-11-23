الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!

منوعات
2023-11-23 | 10:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية&quot;... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!

"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!

حث رواد الإنترنت امرأة على ترك زوجها بعد أن اكتشفت أنه كان يرسل رسائل جنسية إلى امرأة أخرى.

ونشر موقع المناقشة الشهير Mumsnet يوم الخميس، قصة السيدة التي روتها بنفسها: "كان زوجي يراسل امرأة أخرى. اكتشفت ذلك في عطلة نهاية الأسبوع. لم نواجه أي مشاكل واعتقدت أننا سعداء. المرأة المعنية هي "أم أخرى من المدرسة مشهورة بهذا النوع من السلوك ولا أستطيع أن أصدق أن زوجي فعل هذا. أشعر بالغثيان بمجرد كتابته".

وتابعت قائلة إن زوجها لم ينَم مع المرأة، لكنها اكتشفته بعد أن رأت اسمًا لم تتعرف عليه على هاتفه، وفق ما نقل موقع نيوزويك.

وأوضحت: "لقد غيّر اسمها. سألته عن هوية الشخص الذي يتحدث معه وأستطيع أن أعرف من وجهه، وكان بعد ذلك صادقًا تمامًا بشأن الرسائل. وأراني كل شيء".

"يقول إنه ليس لديه أي فكرة عن سبب قيامه بذلك وما كان يعتقد أنه سيحدث لو لم أكتشف ذلك."

وفي شرح الدمار الذي أصابها، شاركت المرأة خوفها من تفكك وحدة الأسرة وتأثير ذلك على أطفالها، وسألت: "إذا مررت بهذا، هل تمكنت من المضي قدمًا والبقاء سعيدًا؟ أشعر أن الثقة قد تحطمت ولست متأكدة من كيفية التغلب على ذلك".

وفي تعليق لاحق، شاركت المرأة المزيد حول محتوى الرسائل وكتبت: "كانت الرسائل كلها ذات طبيعة جنسية للغاية. لقد أرسلت له صورًا عارية وهو يعيدها مرة أخرى! حقير! من الواضح أنها غير آمنة للغاية وتريد موافقة الرجال الذين يجدونها".

وتعاطف مستخدمو Mumsnet بأغلبية ساحقة مع المرأة، وحثوها على التخلص من زوجها. وقال أحد المعلقين: "حتى لو لم يقم بالغش جسديًا بعد، يبدو أنه كان سيفعل ذلك لو لم تكتشفي ذلك. أعلم أن الأمر مفجع ولكني سأطرده بسبب ذلك وسينتهي الأمر تمامًا".

وفي تعليق لاحق، شاركت الراوية تحديثًا: "إنه يتذلل بأسلوبه الكبير لكنني أوضحت له أنني لا أعرف ما أريد أن أفعله.... إنه يعرف مدى الألم والخيانة التي أشعر بها. ما زلت لا أعرف ما أريد أن أفعله ولست متأكدة متى سأفعل".
 

آخر الأخبار

منوعات

الرسائل

جنسية

للغاية

وأرسلت

السيدة

صورًا

عارية"...

اكتشفت

خيانة

زوجها

بأسوأ

الطرق

لاحقا!

LBCI التالي
متحف بريطاني يعلن أن إمبراطور رومانيا متحول جنسياً...وهذا ما كان يفعله!
أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-12

اكتشفت خيانة زوجها لها بأبشع الطرق... وهوية العشيقة لا تُصدّق: "كانت كل الأمور تحدث أمامي وجدتي كشفت الأمر"!

LBCI
منوعات
2023-10-02

سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!

LBCI
منوعات
2023-09-08

"أشعر بالغضب من الداخل"... امرأة تكشف خيانة زوجها مع صديقته المتوفية وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
2023-11-15

"شعرت بالصدمة"... سيدة تُصعق برؤية زوجها مرتدياً ملابسها الداخلية "الأكثر إثارةً": وهذا ما كشفته!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:31

تزوجت "رجلا دمية" وأنجبت منه "ابنا"... مولودها الجديد سيولد في كانون الأول وأعلنت جنسه خلال حفل كبير! (فيديو)

LBCI
منوعات
13:16

قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!

LBCI
منوعات
12:11

قرر أن يواجه رهاب الأماكن المغلقة... نعش شفاف وكاميرات و7 أيام مرعبة: إليكم التفاصيل! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:22

سيدة في موقف للسيارات أذهلت رواد الانترنت... كانت عارية من الأسفل ولا ترتدي سروالا؟! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-16

غلّفها بأكياس من البلاستيك ووضعها في الثلاجة... امرأة ثلاثينية ضحيّة جريمة قتل مروّعة على يد حبيبها!

LBCI
امن وقضاء
03:37

سرقا أسلاكًا كهربائيّة عن الشبكة العامّة في جبل لبنان وباعاها لبؤر خردة في الضاحية والجنوب...

LBCI
أخبار لبنان
03:26

الاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث في فلسطين ولبنان بين نصرالله وعبد اللهيان

LBCI
فنّ
05:30

ابنة نانسي عجرم تغنّي للمرّة الأولى.. ما رأيكم بموهبتها الغنائيّة؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله

LBCI
أخبار دولية
13:00

هل انتهت كل الترتيبات لصفقة تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
13:00

نتنياهو: التحديات كثيرة لكننا ملتزمون بإخراج جميع الأسرى من غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:56

كيف ستحصل عملية تسليم الأسرى؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:53

مقدمة النشرة المسائية 23-11-2023

LBCI
أخبار دولية
09:35

الهدنة في غزة تبدأ غدا الساعة 7 صباحا...

LBCI
أخبار دولية
08:21

تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
امن وقضاء
06:56

​ وقفة رمزية لأهالي ضحايا المرفأ أمام قصر العدل

LBCI
أخبار لبنان
06:50

هكذا بدا مشهد الجنوب اليوم بعدما نعى حزب الله خمسة من مقاتليه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:19

استشهاد اربعة اشخاص وجرح آخر في غارة نفذتها طائرات اسرائيلية مساء اليوم على منزل في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت حبيل وتشير المعلومات الى ان نجل النائب محمد رعد استشهد في الغارة

LBCI
أخبار لبنان
17:58

5 شهداء لحزب الله هذا المساء...

LBCI
آخر الأخبار
17:54

المقاومة الإسلامية نعت الشهيد عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع في جنوب لبنان

LBCI
منوعات
14:09

أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
03:50

معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا

LBCI
فنّ
05:27

زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!

LBCI
خبر عاجل
14:41

بوصعب لـ حوار المرحلة: لفتني غياب وزير الدفاع عن احتفال عيد الاستقلال ولدي معلومات تقول إنه لم تتم دعوته وليس هو من اختار عدم المشاركة

LBCI
خبر عاجل
17:39

مسؤول إسرائيلي لفرانس برس: لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More