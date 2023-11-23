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قرر أن يواجه رهاب الأماكن المغلقة... نعش شفاف وكاميرات و7 أيام مرعبة: إليكم التفاصيل! (فيديو)

منوعات
2023-11-23 | 12:11
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قرر أن يواجه رهاب الأماكن المغلقة... نعش شفاف وكاميرات و7 أيام مرعبة: إليكم التفاصيل! (فيديو)
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قرر أن يواجه رهاب الأماكن المغلقة... نعش شفاف وكاميرات و7 أيام مرعبة: إليكم التفاصيل! (فيديو)

قرر أن يواجه رهاب الأماكن المغلقة... نعش شفاف وكاميرات و7 أيام مرعبة: إليكم التفاصيل! (فيديو)

كان اليوتيوبر المعروف MrBeast مصابًا برهاب الأماكن المغلقة بعد أن دُفن حيًا لمدة أسبوع في أحدث أعماله، كما يظهر في مقطع فيديو حصد أكثر من 57 مليون مشاهدة، مما سبب له "معاناة عقلية".

"من فضلك لا تجرب هذا في المنزل"، حذر MrBeast، المعروف أيضًا باسم جيمي دونالدسون، البالغ من العمر 25 عامًا، مشتركيه البالغ عددهم 212 مليونًا في التعليق على الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وأصبح الشاب من أكثر مستخدمي YouTube شهرةً وثراءً في العالم - حيث يقال إنه يكسب ما بين 3 إلى 5 ملايين دولار شهريًا من عائدات الإعلانات - بسبب مقاطع الفيديو الصعبة والمكلفة بشكل متزايد.

وقد استلزم ذلك كل شيء بدءًا من العد حتى 100000 وجعل المتسابقين يتنقلون في "متاهة الليزر" على طراز "Resident Evil".

وفي أحدث أعماله المذهلة، قرر نجم وسائل التواصل الاجتماعي أن يدفن تحت الأرض لمدة سبعة أيام على غرار شخصية أوما ثورمان في فيلم "Kill Bill".

وللشروع في هذه الإقامة الجوفية، تم إنزال دونالدسون الذي كان يرتدي البدلة أولاً إلى الأرض في نعش شفاف متطور مزود بالطعام والماء مثل مصاص دماء مستقبلي، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

كما قاموا بتجهيز التابوت بكاميرات لتسجيل الفيديو والتأكد من عدم حدوث أي خطأ.

وأخيرًا، طلب دونالدسون من رفاقه استخدام حفارة لإلقاء 20 ألف رطل من الأوساخ فوق التابوت، مما أدى إلى إغلاق مستخدم يوتيوب بشكل فعال تحت السطح.

وأعلن دونالدسون أثناء وجوده في غرفة السبات: "إنني أعهد بحياتي إلى هذا التابوت للأيام السبعة المقبلة".

وعلى الرغم من الإجراءات الوقائية، أثبتت القيلولة الترابية التي استمرت سبعة أيام أنها مرهقة نفسيًا للمتهور. لقد بكى مرات عدة أثناء دفنه الطوعي، بما في ذلك عندما تم إطلاق سراحه من النعش.

وكان هناك أيضًا قلق من أنه لن يتمكن من الوقوف بسبب جلطات الدم في ساقيه نتيجة الاستلقاء في مكان ضيق لفترة طويلة.

ولحسن الحظ، لم يتحقق هذا الخوف أبدًا، وأكمل دونالدسون دفنه الموقت دون أن يصاب بأذى.

وبذلك، حطم الرقم القياسي السابق الذي سجله عام 2021 بعد دفنه حيا لمدة 50 ساعة.
 

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إليكم

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