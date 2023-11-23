الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
موجة غضب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قرر أن يواجه رهاب الأماكن المغلقة... نعش شفاف وكاميرات و7 أيام مرعبة: إليكم التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2023-11-23 | 12:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
قرر أن يواجه رهاب الأماكن المغلقة... نعش شفاف وكاميرات و7 أيام مرعبة: إليكم التفاصيل! (فيديو)
قرر أن يواجه رهاب الأماكن المغلقة... نعش شفاف وكاميرات و7 أيام مرعبة: إليكم التفاصيل! (فيديو)
كان اليوتيوبر المعروف MrBeast مصابًا برهاب الأماكن المغلقة بعد أن دُفن حيًا لمدة أسبوع في أحدث أعماله، كما يظهر في مقطع فيديو حصد أكثر من 57 مليون مشاهدة، مما سبب له "معاناة عقلية".
"من فضلك لا تجرب هذا في المنزل"، حذر MrBeast، المعروف أيضًا باسم جيمي دونالدسون، البالغ من العمر 25 عامًا، مشتركيه البالغ عددهم 212 مليونًا في التعليق على الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا.
وأصبح الشاب من أكثر مستخدمي YouTube شهرةً وثراءً في العالم - حيث يقال إنه يكسب ما بين 3 إلى 5 ملايين دولار شهريًا من عائدات الإعلانات - بسبب مقاطع الفيديو الصعبة والمكلفة بشكل متزايد.
وقد استلزم ذلك كل شيء بدءًا من العد حتى 100000 وجعل المتسابقين يتنقلون في "متاهة الليزر" على طراز "Resident Evil".
وفي أحدث أعماله المذهلة، قرر نجم وسائل التواصل الاجتماعي أن يدفن تحت الأرض لمدة سبعة أيام على غرار شخصية أوما ثورمان في فيلم "Kill Bill".
وللشروع في هذه الإقامة الجوفية، تم إنزال دونالدسون الذي كان يرتدي البدلة أولاً إلى الأرض في نعش شفاف متطور مزود بالطعام والماء مثل مصاص دماء مستقبلي، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
كما قاموا بتجهيز التابوت بكاميرات لتسجيل الفيديو والتأكد من عدم حدوث أي خطأ.
وأخيرًا، طلب دونالدسون من رفاقه استخدام حفارة لإلقاء 20 ألف رطل من الأوساخ فوق التابوت، مما أدى إلى إغلاق مستخدم يوتيوب بشكل فعال تحت السطح.
وأعلن دونالدسون أثناء وجوده في غرفة السبات: "إنني أعهد بحياتي إلى هذا التابوت للأيام السبعة المقبلة".
وعلى الرغم من الإجراءات الوقائية، أثبتت القيلولة الترابية التي استمرت سبعة أيام أنها مرهقة نفسيًا للمتهور. لقد بكى مرات عدة أثناء دفنه الطوعي، بما في ذلك عندما تم إطلاق سراحه من النعش.
وكان هناك أيضًا قلق من أنه لن يتمكن من الوقوف بسبب جلطات الدم في ساقيه نتيجة الاستلقاء في مكان ضيق لفترة طويلة.
ولحسن الحظ، لم يتحقق هذا الخوف أبدًا، وأكمل دونالدسون دفنه الموقت دون أن يصاب بأذى.
وبذلك، حطم الرقم القياسي السابق الذي سجله عام 2021 بعد دفنه حيا لمدة 50 ساعة.
آخر الأخبار
منوعات
يواجه
الأماكن
المغلقة...
وكاميرات
مرعبة:
إليكم
التفاصيل!
(فيديو)
التالي
متحف بريطاني يعلن أن إمبراطور رومانيا متحول جنسياً...وهذا ما كان يفعله!
أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-24
تعرض للتنمر من زملائه لكونه مثليًا فدخل الى المدرسة وبدأ باطلاق النار في هذا البلد... مشاهد مرعبة وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2023-10-24
تعرض للتنمر من زملائه لكونه مثليًا فدخل الى المدرسة وبدأ باطلاق النار في هذا البلد... مشاهد مرعبة وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
منوعات
2023-10-13
جثة منتفخة ومتحللة... لم يبلغ عن موت والدته وعاش مع جثتها في منزلها لأيام: إليكم تفاصيل القصة الغريبة! (فيديو)
منوعات
2023-10-13
جثة منتفخة ومتحللة... لم يبلغ عن موت والدته وعاش مع جثتها في منزلها لأيام: إليكم تفاصيل القصة الغريبة! (فيديو)
0
منوعات
2023-11-17
بعد اختفائها لأيام اكتشفوا جثتها داخل منزلها... "مقتحم" بعثر المنزل والجثة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-17
بعد اختفائها لأيام اكتشفوا جثتها داخل منزلها... "مقتحم" بعثر المنزل والجثة وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-11-15
قفزت "الوحوش الشرسة" على إبن الـ10 سنوات ثم ثقبت جلده وحفرت مخالبها بداخله أثناء تمزيق أمعائه... إليكم القصة المرعبة!
منوعات
2023-11-15
قفزت "الوحوش الشرسة" على إبن الـ10 سنوات ثم ثقبت جلده وحفرت مخالبها بداخله أثناء تمزيق أمعائه... إليكم القصة المرعبة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:39
طعنت زوجها ثم ارتكبت جريمة مروعة بحق أطفالها الثلاثة... قصة مخيفة وهذا مصير العائلة!
منوعات
16:39
طعنت زوجها ثم ارتكبت جريمة مروعة بحق أطفالها الثلاثة... قصة مخيفة وهذا مصير العائلة!
0
منوعات
16:30
اختفت منذ عامين... هوية المتهم مفاجئة: "نعتقد أنه قتلها وأخفى جثتها"!
منوعات
16:30
اختفت منذ عامين... هوية المتهم مفاجئة: "نعتقد أنه قتلها وأخفى جثتها"!
0
منوعات
16:19
حمل ابنته بالتبني إلى المستشفى وادعى أنها سقطت عن الدرج... حقيقة صادمة خلف وفاة ابنة السنتين!
منوعات
16:19
حمل ابنته بالتبني إلى المستشفى وادعى أنها سقطت عن الدرج... حقيقة صادمة خلف وفاة ابنة السنتين!
0
منوعات
16:07
إصابة في الدماغ أودت بحياتها... والسبب: جرعة زائدة من الماء؟!
منوعات
16:07
إصابة في الدماغ أودت بحياتها... والسبب: جرعة زائدة من الماء؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:46
الناطق باسم كتائب القسام: ما قبل به العدو في الهدنة الموقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا
آخر الأخبار
11:46
الناطق باسم كتائب القسام: ما قبل به العدو في الهدنة الموقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا
0
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
0
آخر الأخبار
14:20
افرام للـ LBCI: لا استغرب الوصول الى انتخابات رئاسية "تشبه السبعين"
آخر الأخبار
14:20
افرام للـ LBCI: لا استغرب الوصول الى انتخابات رئاسية "تشبه السبعين"
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 23-11-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 23-11-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
15:05
ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024
رياضة
15:05
ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مفوضية شؤون اللاجئين توقف المساعدات عن ٨٨٠٠٠ عائلة سورية في لبنان... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مفوضية شؤون اللاجئين توقف المساعدات عن ٨٨٠٠٠ عائلة سورية في لبنان... فما السبب؟
0
أخبار لبنان
14:43
افرام للـLBCI: قرار الـ1701 هو المخرج للجميع وأؤيّد التمديد لقائد الجيش
أخبار لبنان
14:43
افرام للـLBCI: قرار الـ1701 هو المخرج للجميع وأؤيّد التمديد لقائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
يوميات غزة لا تسجل المآسي فقط...
تقارير نشرة الاخبار
14:42
يوميات غزة لا تسجل المآسي فقط...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
غزة بعيون معتز وبلستيا… من عدستهما الى العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:27
غزة بعيون معتز وبلستيا… من عدستهما الى العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
آلاف النازحين يواجهون البرد والصقيع من دون تدفئة... فهل من يتحرك؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
آلاف النازحين يواجهون البرد والصقيع من دون تدفئة... فهل من يتحرك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:27
زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!
فنّ
05:27
زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!
2
آخر الأخبار
03:50
معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
آخر الأخبار
03:50
معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
3
اقتصاد
08:08
ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان
اقتصاد
08:08
ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان
4
خبر عاجل
02:00
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
خبر عاجل
02:00
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
5
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
6
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
7
خبر عاجل
09:12
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة
خبر عاجل
09:12
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة
8
أخبار لبنان
01:51
التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)
أخبار لبنان
01:51
التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More