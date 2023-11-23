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قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!

منوعات
2023-11-23 | 13:16
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قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: &quot;أشعر بالغثيان&quot;!
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قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!

قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!

شاركت عروس قصة صادمة مع برنامج "Life Uncut" الأسبوع الفائت، مما ترك المضيفين المشاركين في حالة ذهول إيجابي.

وكتبت المرأة في رسالة مجهولة المصدر إلى المضيفين: "أنا في خسارة مطلقة".

"أنا وخطيبي معًا منذ ست سنوات، وأوضحت: "لدينا علاقة مذهلة، وبعد فترة وجيزة من خطوبتنا قررنا أن نجعل خيالنا السري حقيقة واقعة"، قبل أن تكشف أنها كانت تريد دائمًا إقامة علاقة ثلاثية.

وتابعت: "سألت خطيبي إذا كان يرغب في ممارسة علاقة ثلاثية – وهي تجربة لمرة واحدة لكلينا قبل أن نتزوج. لقد اتفقنا على القيام بذلك وانتهى بي الأمر بسؤال إحدى صديقاتي عما إذا كانت مستعدة لذلك"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وافقت صديقة المرأة، واجتمع الثلاثي "للتوصل إلى ما كنا على ما يرام معه وكيف ستسير الأمور".

وفي ليلة الفعل المشاغب، ثمل الزوجان وصديقتهما قبل التوجه إلى غرفة النوم.

"لأكون صادقة، شعرت طوال الليل وكأن الأجواء ضبابية مثيرة،" اندفعت المرأة المخطوبة - قبل أن تكشف عن الأخبار غير المتوقعة التي كشفت عنها صديقتها لاحقًا.

"في الأسبوع الفائت، اتصلت بنا وألقت علينا قنبلة مطلقة. فأخبرتني بأنها حامل — وأن خطيبي هو الأب."

وقالت العروس إنها اتصلت على الفور بشريكها لإطلاعه على الأخبار، قبل أن يعترف بأن الواقي الذكري الذي كان يستخدمه ربما تمزق أثناء الجماع، لكنه كان "في حالة سكر شديد بحيث لا يتذكر".

وقالت المرأة لبودكاست "Life Uncut": "لقد قررت الصديقة الاحتفاظ بالطفل... أنا وخطيبي نريد إنجاب أطفال معًا يومًا ما، لكن فكرة إنجابه لطفل من امرأة أخرى تجعلني أشعر بالغثيان".

أعلنت الفتاة التي كانت في محنة أنها شعرت "بالصدمة" و"الإرهاق" من قنبلة الطفل.

وقالت: "ليس لدي أي فكرة عما يجب فعله... كيف يمكنني حتى معالجة هذا؟ كيف نفسر هذا للأصدقاء والعائلة؟".
 

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