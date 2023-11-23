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تزوجت "رجلا دمية" وأنجبت منه "ابنا"... مولودها الجديد سيولد في كانون الأول وأعلنت جنسه خلال حفل كبير! (فيديو)

منوعات
2023-11-23 | 13:31
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تزوجت &quot;رجلا دمية&quot; وأنجبت منه &quot;ابنا&quot;... مولودها الجديد سيولد في كانون الأول وأعلنت جنسه خلال حفل كبير! (فيديو)
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تزوجت "رجلا دمية" وأنجبت منه "ابنا"... مولودها الجديد سيولد في كانون الأول وأعلنت جنسه خلال حفل كبير! (فيديو)

تزوجت "دمية" وأنجبت منه "ابنا"... مولودها الجديد سيولد في كانون الأول وأعلنت جنسه خلال حفل كبير! (فيديو)

أقامت امرأة برازيلية، تزوجت من زوج دمية، وأنجبت منه دمية، وهي "حامل" بآخر، حفلًا للكشف عن جنس طفلها الثاني مكون من 40 شخصًا.

وأعلنت ميريفوني روشا مورايس و"زوجها" مارسيلو - دمية خرقة صنعتها والدة مورايس - في مقطع فيديو على تيك توك يوم الأحد أن طفلهما الثاني سيكون فتاة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقالت مورايس إن ابنتهما الجامدة ستولد في كانون الأول وكشفت أن اسمها سيكون مارسيلا. الزوجان غير التقليديان لديهما بالفعل ابن واسمه مارسيلينيو.

أظهر مقطع الفيديو الكشفي مورايس ومارسيلو ومارسيلينيو وهم يرتدون ملابس وردية وزرقاء مع زخارف وردية وزرقاء ومورايس تحمل قطعة لامعة تنفث دخانًا ورديًا، وتقفز من الفرح وتنتقل الكاميرا نحو ما يقرب من 40 من العائلة والأصدقاء يصفقون لها.

وقالت ميريفوني باللغة البرتغالية: "أردت أن يكون صبياً لأنني سمعت أن إنجاب فتاة أمر مكلف للغاية ويتطلب الكثير من العمل... لكن الطفلة ستظل محل ترحيب ومحبة كبيرة مني ومن والدها".

"مارسيلو سعيد للغاية لأنه أراد فتاة"، وأضافت الأم غريبة الأطوار: "لديه بالفعل مارسيلينيو، وهو ابننا، والآن جعلته الفتاة راضيا للغاية".

وأثار الفيديو ردود فعل صادمة، من بينها تعليق شخص: "أنا في حيرة من أمري"، وآخر يقول "كيف حدث هذا؟"

كما قامت بتصوير مقطع فيديو في بداية الحفل حيث طلبت من الضيوف تخمين جنس الطفل. وفي المقطع توجه إلى والد الطفل الذي يرد بالصمت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت مورايس صورًا لها وهي تجري فحصًا بالموجات فوق الصوتية للطفلة.

كما أقامت مورايس، 37 عامًا، حفل زفاف ضم 250 شخصًا عندما عقدت قرانها على مارسيلو، وأنجب الثنائي مارسيلينيو في 21 أيار 2022.

وصنعت والدة مورايس الدمية القماشية بعد أن اشتكت ابنتها من أنها لا تزال عازبة وليس لديها شريك.

وقالت مورايس سابقًا إنها "وقعت في حب" مارسيلو على الفور عندما قدمته والدتها لها لأول مرة.
 
 
@meirivoneemarcelo

 

♬ som original - Meirivone Rocha

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