منعت ابنتها وحفيدها من مشاركتها بعشاء عيد الميلاد... ما علاقة سانتا كلوز؟!

منعت ابنتها وحفيدها من مشاركتها بعشاء عيد الميلاد... ما علاقة سانتا كلوز؟!







وبدأت غرينش، التي نشرت في أحد المنتديات الشهيرة على موقع Reddit، بشرح أنها أنشأت عائلتها في سن مبكرة ثم تزوجت مرة أخرى، مما تسبب في فجوة عمرية واسعة بين أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و9 و7 سنوات.



وطفلتها الأكبر لديها الآن طفل خاص بها وقررت عدم تربيته على الإيمان بأسطورة القديس نيكولا القديم.



وإحدى المشاكل هي أن أصغر طفلين للجدة ما زالا يؤمنان بوجود بابا نويل، وفق ما نقل موقع أثارت امرأة مجهولة ضجة على الإنترنت بعد أن اعترفت بمنع ابنتها وحفيدها من الاحتفال بعيد الميلاد في منزلها هذا العام، وذلك ببساطة لأنهما لا يؤمنان بسانتا كلوز.وبدأت غرينش، التي نشرت في أحد المنتديات الشهيرة على موقع Reddit، بشرح أنها أنشأت عائلتها في سن مبكرة ثم تزوجت مرة أخرى، مما تسبب في فجوة عمرية واسعة بين أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و9 و7 سنوات.وطفلتها الأكبر لديها الآن طفل خاص بها وقررت عدم تربيته على الإيمان بأسطورة القديس نيكولا القديم.وإحدى المشاكل هي أن أصغر طفلين للجدة ما زالا يؤمنان بوجود بابا نويل، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست

وأوضحت المرأة: "لقد قامت بتربيته على عدم وجود سانتا، أود فقط ألا أدمر هذه الصورة لأطفالي الذين يؤمنون بسانتا... ما زلت أضع الطرود تحت الشجرة وعليها عبارة "من سانتا"، وأترك البسكويت وحلوى الرنة."



وزعمت الجدة أنها طلبت من ابنتها "التحدث مع" حفيدها قبل وصولها صباح عيد الميلاد حتى لا "يفسد السحر" على أطفالها الصغار، لكن ابنتها رفضت.



وكتبت المرأة: "أخبرتنا ابنتي أنها لن تجعل ابنها يكذب، وأطفالي كبار بما يكفي لفهم ما إذا قرر ابنها أن يقول شيئًا ما... أخبرتها أنها إذا لم تتحدث مع ابنها، فيمكنهما قضاء عيد الميلاد في شقتهما".



وأنهت السيدة قصتها بالقول: "أريد فقط أن أبقي سحر عيد الميلاد حيًا".



وبينما تعاطف المعلقون مع المرأة لرغبتها في إنشاء عطلة سحرية لأطفالها الصغار، أشار معظمهم إلى أن أصغر أطفالها سيتوقف في النهاية عن الإيمان بسانتا كلوز، لكن من المرجح أن تتذكر ابنتها وحفيدها الألم الناجم عن حظرهما في عيد الميلاد لسنوات مقبلة.







