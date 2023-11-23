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أقنعها بأنه منشغل في الاعتناء بوالدته المريضة ثم اكتشفت الحقيقة الصادمة... والدته كانت ميتة وهذا سبب غيابه!

أقنعها بأنه منشغل في الاعتناء بوالدته المريضة ثم اكتشفت الحقيقة الصادمة... والدته كانت ميتة وهذا سبب غيابه!







وقالت: "لقد حزن قلبي بسبب خيانته ولا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يكذب بهذه الطريقة... عمري 58 عامًا، وهو يبلغ من العمر 60 عامًا، وكنا معًا لمدة سبع سنوات."



وأوضحت أن "لقد كان أول شخص واعدته بعد طلاقي وفي ذلك الوقت لم أستطع أن أصدق كم كنت محظوظة بمقابلة شخص رائع جدًا... على مر السنين، رأيت والدته مرات عدة، ولكن نظرًا لأنها عاشت في منتصف الطريق عبر البلاد، لم أقم بإنشاء علاقة معها أبدًا."



"هذا العام، أخذت حالتها الصحية منعطفًا نحو الأسوأ، لذلك كان حبيبي يعتني بها باستمرار خلال الأشهر القليلة الفائتة، أو هكذا اعتقدت"، بحسب ما قالت: "في أحد الأيام قررت أن أقود سيارتي لمفاجأته ودعمه. يمكنكم أن تتخيلوا الصدمة التي شعرت بها عندما استقبلتني امرأة أخرى."



وتابعت: "وقفت وفمي مفتوحًا على مصراعيه وهي تشرح لي أن والدة شريكي انتقلت إلى دار رعاية وتوفيت في العام الفائت... قدت سيارتي إلى المنزل غاضبة وواجهته بمجرد دخوله من الباب... على الأقل كان لديه اللياقة ليعترف بأن والدته ماتت منذ أشهر وكان يستخدم كل ذلك كغطاء."



وختمت: "لقد تحطم قلبي ولا أعرف كيف يمكنني المضي قدمًا. ماذا فعلت حتى أستحق هذا؟".

روت سيدة كيف أنها، ولعدة أشهر، قادها حبيبها إلى الاعتقاد بأنه كان منشغلا برعاية والدته المسنة - لكنها كانت ميتة طوال الوقت وكانت أكاذيبه واجهة لممارسة الجنس مع امرأة أخرى، والعيش معها، وفق ما نقل موقع ذا صن وقالت: "لقد حزن قلبي بسبب خيانته ولا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يكذب بهذه الطريقة... عمري 58 عامًا، وهو يبلغ من العمر 60 عامًا، وكنا معًا لمدة سبع سنوات."وأوضحت أن "لقد كان أول شخص واعدته بعد طلاقي وفي ذلك الوقت لم أستطع أن أصدق كم كنت محظوظة بمقابلة شخص رائع جدًا... على مر السنين، رأيت والدته مرات عدة، ولكن نظرًا لأنها عاشت في منتصف الطريق عبر البلاد، لم أقم بإنشاء علاقة معها أبدًا.""هذا العام، أخذت حالتها الصحية منعطفًا نحو الأسوأ، لذلك كان حبيبي يعتني بها باستمرار خلال الأشهر القليلة الفائتة، أو هكذا اعتقدت"، بحسب ما قالت: "في أحد الأيام قررت أن أقود سيارتي لمفاجأته ودعمه. يمكنكم أن تتخيلوا الصدمة التي شعرت بها عندما استقبلتني امرأة أخرى."وتابعت: "وقفت وفمي مفتوحًا على مصراعيه وهي تشرح لي أن والدة شريكي انتقلت إلى دار رعاية وتوفيت في العام الفائت... قدت سيارتي إلى المنزل غاضبة وواجهته بمجرد دخوله من الباب... على الأقل كان لديه اللياقة ليعترف بأن والدته ماتت منذ أشهر وكان يستخدم كل ذلك كغطاء."وختمت: "لقد تحطم قلبي ولا أعرف كيف يمكنني المضي قدمًا. ماذا فعلت حتى أستحق هذا؟".