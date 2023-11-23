الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
موجة غضب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"بدأ برمي الحجارة على شباك غرفتي ثم تحولت حياتي الى مسلسل رعب"... إليكم القصة المخيفة التي عاشتها!

منوعات
2023-11-23 | 16:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;بدأ برمي الحجارة على شباك غرفتي ثم تحولت حياتي الى مسلسل رعب&quot;... إليكم القصة المخيفة التي عاشتها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
"بدأ برمي الحجارة على شباك غرفتي ثم تحولت حياتي الى مسلسل رعب"... إليكم القصة المخيفة التي عاشتها!

"بدأ برمي الحجارة على شباك غرفتي ثم تحولت حياتي الى مسلسل رعب"... إليكم القصة المخيفة التي عاشتها!

عندما استيقظت مازي ديكنسون، وهي أم لثلاثة أطفال، على صوت ارتطام الحجارة بنافذتها، تجاهلت الأمر بينما كان الأطفال يعبثون.

ولكن عندما كشفت لقطات كاميرات المراقبة عن رجل مقنع كامل النمو، نشرت الشابة البالغة من العمر 31 عامًا، من سيهام، مقاطعة دورهام، مقطع الفيديو على فيسبوك، مما أثار كابوسًا حول حياتها إلى "فيلم إثارة".

وتم التعرف عليه على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق الغريب غافين روبنسون، 28 عامًا، حملة مطاردة مرعبة - حيث كان يجلس خارج منزل مازي ليلاً، ويتبعها إلى العمل، ويرسل لها رسائل مرعبة، يهددها بتقسيم رأسها بفأس.

وقد سُجن روبنسون الآن لمدة عامين ونصف العام، لكن مازي أصيبت بصدمة نفسية مدى الحياة، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وتقول العاملة في أحد المتاجر: "في أحد الأيام كانت الحياة طبيعية، وفي اليوم التالي كان لديّ مطارد مهووس... ما زلت حتى يومنا هذا لا أعرف لماذا تم استهدافي. لكنني ممتنة لعائلتي وأنا على قيد الحياة... أتمنى لو أبلغت عنه عاجلاً. أريد أن أحذر الناس من طلب المساعدة إذا حدث لهم أي شيء كهذا".

وتشارك مازي ثلاثة أطفال صغار مع شريكها بريان إدواردز، 30 عامًا، لكن عمله كحفّار أرضي لمنصات النفط يعني أنه يغيب لمدة ثلاثة أسابيع في الشهر.

وفي شباط، كان الزوجان يحتضنان السرير عندما سمعا طرقات عالية على النافذة.

وتقول مازي: "اعتقدنا أن بعض أطفال المدارس كانوا يرشقون الحجارة".

في اليوم التالي، غادر برايان منزل العائلة في سيهام للعمل في أيرلندا.

وبسبب فضولها بشأن إلقاء الحجارة، تذكرت مازي أن جارهم كان لديه كاميرات مراقبة، وقالت: "لقد جاء وأظهر لي اللقطات... لقد شهقت عندما أدركت أنهم لم يكونوا أطفالاً، بل كان رجلاً بالغًا مخيفًا يرتدي بدلة رياضية داكنة وغطاء رأس مرفوع... لقد كان واقفاً خارج المنزل، يرشق الحجارة لساعات."

وأضافت: "لقد تسللت، ووضعت صورته على الفيسبوك لمعرفة ما إذا كان أي شخص تعرف عليه."

وفي غضون دقائق، تلقت مازي عشرات التعليقات والمكالمات الهاتفية، التي حددت هوية الرجل بأنه روبنسون، الذي يعرفه الناس في المنطقة.

وعلى الرغم من أنها اعتقدت أن الأمر غريب، قررت مازي، التي تعمل بدوام كامل في شركة موريسونز المحلية، عدم الإبلاغ عنه.

وتقول: "واصلت حياتي كالمعتاد. لذلك كنت أطعم الأطفال كل صباح، وأذهب إلى المدرسة ثم أذهب إلى العمل، الذي كان على بعد دقيقتين من منزلي."

لكن بعد أشهر، عثرت مازي على عشرات الرسائل في مجلد طلبات الرسائل الخاص بها من روبنسون.

وعادت الرسائل إلى ثلاثة أشهر وكان نصها: "هل تعتقدين أنك آمنة؟... يمكنني أن آخذ منك كل ما تقدرينه. يمكنني أن أفسد حياتك المثيرة للشفقة وأقطعك من رأسك إلى أخمص قدميك أيتها المجنونة."

ووصفها روبنسون بأنها "فتاة متجر الزاوية"، وكتب رسائل مثل "سأضربك أنت وبريان أمام أطفالك... ستكونين أكثر قبحًا عندما أنتهي منك... وستكونان أكثر قبحًا... عبيدي."

وأوضحت مازي: "كل يوم، كانت هناك مكالمات لم يتم الرد عليها أيضًا. لقد انهرت في البكاء... كان هذا الغريب يعرف اسم براين، وكان يعرف أين أعمل وأعيش... كنت أرتجف، وكتبت له أنني لا أعرفه. أجاب على الفور أنني كنت وقحة معه على الفيسبوك وكشفته... فجأة، أدركت أنه غافن، الرجل الذي ذكره الجميع في الفيديو." 

"اتصلت ببرايان لكنه كان بعيدًا جدًا، ولم أشعر بالأمان. أخذت الأطفال إلى والدي... طمأنني برايان بأن كل شيء على ما يرام عندما عدت إلى المنزل. لقد تحدث إلى الجيران وطلب منهم أن ينتبهوا"، وفق ما روت.

ولكن بعد أيام، رصدت مازي روبنسون ينتظر خارج بوابات مدرسة أطفالها.

وعندما ألقت نظرة فاحصة على وجهه، أدركت أنه جاء سابقًا إلى مكان عملها وحدق بها بصمت قبل أن يغادر.

منذ ذلك الحين، بدأت مازي تتلقى مكالمات في منتصف الليل وعندما ترد، كان روبنسون يتنفس بشدة عبر الهاتف.

وفي أحيان أخرى، كان يرسل رسائل صوتية تهديدية، هدد فيها ذات مرة "بتقطيع وجهها بشفرة".

وقالت مازي: "كنت أشعر بالقلق كل يوم إذا كان قد ألحق الأذى بي أو بأطفالي. لم أكن أعرف لماذا كان يفعل هذا بنا... مع غياب برايان، شعرت بعدم الحماية والعجز. لم أفكر في إخبار الشرطة، لأنني اعتقدت أن الأمر لم يكن خطيرًا بما فيه الكفاية.... لكن الأمور ازدادت سوءًا عندما راجعت لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بجاري مرة أخرى وأدركت أن غافين كان يراقب منزلنا في الليل."

وتابعت: "أردت أن أكون مريضاً. بدأت أراقب كتفي باستمرار. كان الأطفال مرعوبين أيضًا واستخدمنا جميعًا الباب الخلفي... حتى أنني ركنت سيارتي على الطريق وغيرت روتيننا اليومي."

واصل روبنسون ترويع مازي لكنه كان حريصا على الحضور إلى المنزل عندما لم يكن شريكها في المنزل.

وأضافت مازي: "كان براين يغادر في الساعة 6 صباحًا وبعد 15 دقيقة، يكون غافين على السياج. كان يعرف جداولنا... وفي الوقت نفسه، استمرت الرسائل والإساءات. ووصف مدرسة طفلي وشعاراتهم الرسمية... كنت قلقة من أنه سيقتلنا."

وقالت: "لقد أصبحت حياتي جحيما حيا. لم أعد أستطيع الخروج وأصبحت منعزلة خوفًا من رؤيته في الخارج... شعرت وكأنني في مسلسل مثير على Netflix ، ومع ذلك، كان ذلك يحدث لي، وكانت الحياة حقيقية".

واتخذت الأمور منعطفًا أكثر قتامة في أيار 2023، عندما تبع روبنسون مازي للعمل بينما كانت مع ابنتها الصغيرة.

وانتهى بها الأمر بجعل زملائها يغلقون كل الأبواب خوفا من قتلهم.

وروت: "ركض غافين إلى أبواب المتجر وهزها بعنف. كان يصرخ أنه سيقتلني... لم أستطع التوقف عن البكاء والارتعاش. وعندما وصلت الشرطة أخبرتهم بكل شيء وتم القبض عليه في الشارع."

في آب 2023، أقر غافين إيوان روبنسون، 28 عامًا، بالذنب في جريمة المطاردة التي تنطوي على الخوف من العنف وحيازة الحشيش في محكمة دورهام كراون.

وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف، وحصلت مازي على أمر تقييدي مدى الحياة ضده.

آخر الأخبار

منوعات

الحجارة

غرفتي

تحولت

حياتي

مسلسل

رعب"...

إليكم

القصة

المخيفة

عاشتها!

LBCI التالي
احذروا استخدام الشموع المعطّرة في المنزل...هذه مخاطرها!
وفاة رجل بسبب بق الفراش في هذا البلد...إليكم ما حصل معه!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-27

"ماريا ميرسيدس" سرق قلوب اللبنانيين... إليكم أبرز المسلسلات المكسيكية المدبلجة التي تابعتموها عبر الـLBCI

LBCI
منوعات
2023-11-15

قفزت "الوحوش الشرسة" على إبن الـ10 سنوات ثم ثقبت جلده وحفرت مخالبها بداخله أثناء تمزيق أمعائه... إليكم القصة المرعبة!

LBCI
منوعات
2023-11-09

زوجها يجبرها على وضع المال داخل "جرة" في كل مرة تلفظ فيها اسم هذه النجمة... إليكم القصة المضحكة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-07

"أنا متزوج ولكني مازلت أحلم بحبيبتي السابقة"... هذا ما كشفه رجل وإليكم القصة كاملة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:39

طعنت زوجها ثم ارتكبت جريمة مروعة بحق أطفالها الثلاثة... قصة مخيفة وهذا مصير العائلة!

LBCI
منوعات
16:30

اختفت منذ عامين... هوية المتهم مفاجئة: "نعتقد أنه قتلها وأخفى جثتها"!

LBCI
منوعات
16:19

حمل ابنته بالتبني إلى المستشفى وادعى أنها سقطت عن الدرج... حقيقة صادمة خلف وفاة ابنة السنتين!

LBCI
منوعات
16:07

إصابة في الدماغ أودت بحياتها... والسبب: جرعة زائدة من الماء؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-09

أميركيون في عداد الرهائن المحتجزين لدى حماس... وهذه التفاصيل

LBCI
فنّ
05:30

ابنة نانسي عجرم تغنّي للمرّة الأولى.. ما رأيكم بموهبتها الغنائيّة؟ (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-24

ماكرون لعباس: ندين العمل الارهابي اينما كان

LBCI
آخر الأخبار
11:46

الناطق باسم كتائب القسام: ما قبل به العدو في الهدنة الموقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
15:05

ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

مفوضية شؤون اللاجئين توقف المساعدات عن ٨٨٠٠٠ عائلة سورية في لبنان... فما السبب؟

LBCI
أخبار لبنان
14:43

افرام للـLBCI: قرار الـ1701 هو المخرج للجميع وأؤيّد التمديد لقائد الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

يوميات غزة لا تسجل المآسي فقط...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

غزة بعيون معتز وبلستيا… من عدستهما الى العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

آلاف النازحين يواجهون البرد والصقيع من دون تدفئة... فهل من يتحرك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:27

زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!

LBCI
آخر الأخبار
03:50

معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا

LBCI
اقتصاد
08:08

ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:00

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم

LBCI
منوعات
09:56

مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
12:51

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل

LBCI
خبر عاجل
09:12

المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
01:51

التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More