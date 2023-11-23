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"بدأ برمي الحجارة على شباك غرفتي ثم تحولت حياتي الى مسلسل رعب"... إليكم القصة المخيفة التي عاشتها!

"بدأ برمي الحجارة على شباك غرفتي ثم تحولت حياتي الى مسلسل رعب"... إليكم القصة المخيفة التي عاشتها!







ولكن عندما كشفت لقطات كاميرات المراقبة عن رجل مقنع كامل النمو، نشرت الشابة البالغة من العمر 31 عامًا، من سيهام، مقاطعة دورهام، مقطع الفيديو على فيسبوك، مما أثار كابوسًا حول حياتها إلى "فيلم إثارة".



وتم التعرف عليه على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق الغريب غافين روبنسون، 28 عامًا، حملة مطاردة مرعبة - حيث كان يجلس خارج منزل مازي ليلاً، ويتبعها إلى العمل، ويرسل لها رسائل مرعبة، يهددها بتقسيم رأسها بفأس.



وقد سُجن روبنسون الآن لمدة عامين ونصف العام، لكن مازي أصيبت بصدمة نفسية مدى الحياة، وفق ما نقل موقع



وتقول العاملة في أحد المتاجر: "في أحد الأيام كانت الحياة طبيعية، وفي اليوم التالي كان لديّ مطارد مهووس... ما زلت حتى يومنا هذا لا أعرف لماذا تم استهدافي. لكنني ممتنة لعائلتي وأنا على قيد الحياة... أتمنى لو أبلغت عنه عاجلاً. أريد أن أحذر الناس من طلب المساعدة إذا حدث لهم أي شيء كهذا".



وتشارك مازي ثلاثة أطفال صغار مع شريكها بريان إدواردز، 30 عامًا، لكن عمله كحفّار أرضي لمنصات النفط يعني أنه يغيب لمدة ثلاثة أسابيع في الشهر.



وفي شباط، كان الزوجان يحتضنان السرير عندما سمعا طرقات عالية على النافذة.



وتقول مازي: "اعتقدنا أن بعض أطفال المدارس كانوا يرشقون الحجارة".



في اليوم التالي، غادر برايان منزل العائلة في سيهام للعمل في أيرلندا.



وبسبب فضولها بشأن إلقاء الحجارة، تذكرت مازي أن جارهم كان لديه كاميرات مراقبة، وقالت: "لقد جاء وأظهر لي اللقطات... لقد شهقت عندما أدركت أنهم لم يكونوا أطفالاً، بل كان رجلاً بالغًا مخيفًا يرتدي بدلة رياضية داكنة وغطاء رأس مرفوع... لقد كان واقفاً خارج المنزل، يرشق الحجارة لساعات."



وأضافت: "لقد تسللت، ووضعت صورته على الفيسبوك لمعرفة ما إذا كان أي شخص تعرف عليه."



وفي غضون دقائق، تلقت مازي عشرات التعليقات والمكالمات الهاتفية، التي حددت هوية الرجل بأنه روبنسون، الذي يعرفه الناس في المنطقة.



وعلى الرغم من أنها اعتقدت أن الأمر غريب، قررت مازي، التي تعمل بدوام كامل في شركة موريسونز المحلية، عدم الإبلاغ عنه.



وتقول: "واصلت حياتي كالمعتاد. لذلك كنت أطعم الأطفال كل صباح، وأذهب إلى المدرسة ثم أذهب إلى العمل، الذي كان على بعد دقيقتين من منزلي."



لكن بعد أشهر، عثرت مازي على عشرات الرسائل في مجلد طلبات الرسائل الخاص بها من روبنسون.



وعادت الرسائل إلى ثلاثة أشهر وكان نصها: "هل تعتقدين أنك آمنة؟... يمكنني أن آخذ منك كل ما تقدرينه. يمكنني أن أفسد حياتك المثيرة للشفقة وأقطعك من رأسك إلى أخمص قدميك أيتها المجنونة."



ووصفها روبنسون بأنها "فتاة متجر الزاوية"، وكتب رسائل مثل "سأضربك أنت وبريان أمام أطفالك... ستكونين أكثر قبحًا عندما أنتهي منك... وستكونان أكثر قبحًا... عبيدي."



وأوضحت مازي: "كل يوم، كانت هناك مكالمات لم يتم الرد عليها أيضًا. لقد انهرت في البكاء... كان هذا الغريب يعرف اسم براين، وكان يعرف أين أعمل وأعيش... كنت أرتجف، وكتبت له أنني لا أعرفه. أجاب على الفور أنني كنت وقحة معه على الفيسبوك وكشفته... فجأة، أدركت أنه غافن، الرجل الذي ذكره الجميع في الفيديو."



"اتصلت ببرايان لكنه كان بعيدًا جدًا، ولم أشعر بالأمان. أخذت الأطفال إلى والدي... طمأنني برايان بأن كل شيء على ما يرام عندما عدت إلى المنزل. لقد تحدث إلى الجيران وطلب منهم أن ينتبهوا"، وفق ما روت.



ولكن بعد أيام، رصدت مازي روبنسون ينتظر خارج بوابات مدرسة أطفالها.



وعندما ألقت نظرة فاحصة على وجهه، أدركت أنه جاء سابقًا إلى مكان عملها وحدق بها بصمت قبل أن يغادر.



منذ ذلك الحين، بدأت مازي تتلقى مكالمات في منتصف الليل وعندما ترد، كان روبنسون يتنفس بشدة عبر الهاتف.



وفي أحيان أخرى، كان يرسل رسائل صوتية تهديدية، هدد فيها ذات مرة "بتقطيع وجهها بشفرة".



وقالت مازي: "كنت أشعر بالقلق كل يوم إذا كان قد ألحق الأذى بي أو بأطفالي. لم أكن أعرف لماذا كان يفعل هذا بنا... مع غياب برايان، شعرت بعدم الحماية والعجز. لم أفكر في إخبار الشرطة، لأنني اعتقدت أن الأمر لم يكن خطيرًا بما فيه الكفاية.... لكن الأمور ازدادت سوءًا عندما راجعت لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بجاري مرة أخرى وأدركت أن غافين كان يراقب منزلنا في الليل."



وتابعت: "أردت أن أكون مريضاً. بدأت أراقب كتفي باستمرار. كان الأطفال مرعوبين أيضًا واستخدمنا جميعًا الباب الخلفي... حتى أنني ركنت سيارتي على الطريق وغيرت روتيننا اليومي."



واصل روبنسون ترويع مازي لكنه كان حريصا على الحضور إلى المنزل عندما لم يكن شريكها في المنزل.



وأضافت مازي: "كان براين يغادر في الساعة 6 صباحًا وبعد 15 دقيقة، يكون غافين على السياج. كان يعرف جداولنا... وفي الوقت نفسه، استمرت الرسائل والإساءات. ووصف مدرسة طفلي وشعاراتهم الرسمية... كنت قلقة من أنه سيقتلنا."



وقالت: "لقد أصبحت حياتي جحيما حيا. لم أعد أستطيع الخروج وأصبحت منعزلة خوفًا من رؤيته في الخارج... شعرت وكأنني في مسلسل مثير على Netflix ، ومع ذلك، كان ذلك يحدث لي، وكانت الحياة حقيقية".



واتخذت الأمور منعطفًا أكثر قتامة في أيار 2023، عندما تبع روبنسون مازي للعمل بينما كانت مع ابنتها الصغيرة.



وانتهى بها الأمر بجعل زملائها يغلقون كل الأبواب خوفا من قتلهم.



وروت: "ركض غافين إلى أبواب المتجر وهزها بعنف. كان يصرخ أنه سيقتلني... لم أستطع التوقف عن البكاء والارتعاش. وعندما وصلت الشرطة أخبرتهم بكل شيء وتم القبض عليه في الشارع."



في آب 2023، أقر غافين إيوان روبنسون، 28 عامًا، بالذنب في جريمة المطاردة التي تنطوي على الخوف من العنف وحيازة الحشيش في محكمة دورهام كراون.



وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف، وحصلت مازي على أمر تقييدي مدى الحياة ضده.



عندما استيقظت مازي ديكنسون، وهي أم لثلاثة أطفال، على صوت ارتطام الحجارة بنافذتها، تجاهلت الأمر بينما كان الأطفال يعبثون.ولكن عندما كشفت لقطات كاميرات المراقبة عن رجل مقنع كامل النمو، نشرت الشابة البالغة من العمر 31 عامًا، من سيهام، مقاطعة دورهام، مقطع الفيديو على فيسبوك، مما أثار كابوسًا حول حياتها إلى "فيلم إثارة".وتم التعرف عليه على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق الغريب غافين روبنسون، 28 عامًا، حملة مطاردة مرعبة - حيث كان يجلس خارج منزل مازي ليلاً، ويتبعها إلى العمل، ويرسل لها رسائل مرعبة، يهددها بتقسيم رأسها بفأس.وقد سُجن روبنسون الآن لمدة عامين ونصف العام، لكن مازي أصيبت بصدمة نفسية مدى الحياة، وفق ما نقل موقع ذا صن وتقول العاملة في أحد المتاجر: "في أحد الأيام كانت الحياة طبيعية، وفي اليوم التالي كان لديّ مطارد مهووس... ما زلت حتى يومنا هذا لا أعرف لماذا تم استهدافي. لكنني ممتنة لعائلتي وأنا على قيد الحياة... أتمنى لو أبلغت عنه عاجلاً. أريد أن أحذر الناس من طلب المساعدة إذا حدث لهم أي شيء كهذا".وتشارك مازي ثلاثة أطفال صغار مع شريكها بريان إدواردز، 30 عامًا، لكن عمله كحفّار أرضي لمنصات النفط يعني أنه يغيب لمدة ثلاثة أسابيع في الشهر.وفي شباط، كان الزوجان يحتضنان السرير عندما سمعا طرقات عالية على النافذة.وتقول مازي: "اعتقدنا أن بعض أطفال المدارس كانوا يرشقون الحجارة".في اليوم التالي، غادر برايان منزل العائلة في سيهام للعمل في أيرلندا.وبسبب فضولها بشأن إلقاء الحجارة، تذكرت مازي أن جارهم كان لديه كاميرات مراقبة، وقالت: "لقد جاء وأظهر لي اللقطات... لقد شهقت عندما أدركت أنهم لم يكونوا أطفالاً، بل كان رجلاً بالغًا مخيفًا يرتدي بدلة رياضية داكنة وغطاء رأس مرفوع... لقد كان واقفاً خارج المنزل، يرشق الحجارة لساعات."وأضافت: "لقد تسللت، ووضعت صورته على الفيسبوك لمعرفة ما إذا كان أي شخص تعرف عليه."وفي غضون دقائق، تلقت مازي عشرات التعليقات والمكالمات الهاتفية، التي حددت هوية الرجل بأنه روبنسون، الذي يعرفه الناس في المنطقة.وعلى الرغم من أنها اعتقدت أن الأمر غريب، قررت مازي، التي تعمل بدوام كامل في شركة موريسونز المحلية، عدم الإبلاغ عنه.وتقول: "واصلت حياتي كالمعتاد. لذلك كنت أطعم الأطفال كل صباح، وأذهب إلى المدرسة ثم أذهب إلى العمل، الذي كان على بعد دقيقتين من منزلي."لكن بعد أشهر، عثرت مازي على عشرات الرسائل في مجلد طلبات الرسائل الخاص بها من روبنسون.وعادت الرسائل إلى ثلاثة أشهر وكان نصها: "هل تعتقدين أنك آمنة؟... يمكنني أن آخذ منك كل ما تقدرينه. يمكنني أن أفسد حياتك المثيرة للشفقة وأقطعك من رأسك إلى أخمص قدميك أيتها المجنونة."ووصفها روبنسون بأنها "فتاة متجر الزاوية"، وكتب رسائل مثل "سأضربك أنت وبريان أمام أطفالك... ستكونين أكثر قبحًا عندما أنتهي منك... وستكونان أكثر قبحًا... عبيدي."وأوضحت مازي: "كل يوم، كانت هناك مكالمات لم يتم الرد عليها أيضًا. لقد انهرت في البكاء... كان هذا الغريب يعرف اسم براين، وكان يعرف أين أعمل وأعيش... كنت أرتجف، وكتبت له أنني لا أعرفه. أجاب على الفور أنني كنت وقحة معه على الفيسبوك وكشفته... فجأة، أدركت أنه غافن، الرجل الذي ذكره الجميع في الفيديو.""اتصلت ببرايان لكنه كان بعيدًا جدًا، ولم أشعر بالأمان. أخذت الأطفال إلى والدي... طمأنني برايان بأن كل شيء على ما يرام عندما عدت إلى المنزل. لقد تحدث إلى الجيران وطلب منهم أن ينتبهوا"، وفق ما روت.ولكن بعد أيام، رصدت مازي روبنسون ينتظر خارج بوابات مدرسة أطفالها.وعندما ألقت نظرة فاحصة على وجهه، أدركت أنه جاء سابقًا إلى مكان عملها وحدق بها بصمت قبل أن يغادر.منذ ذلك الحين، بدأت مازي تتلقى مكالمات في منتصف الليل وعندما ترد، كان روبنسون يتنفس بشدة عبر الهاتف.وفي أحيان أخرى، كان يرسل رسائل صوتية تهديدية، هدد فيها ذات مرة "بتقطيع وجهها بشفرة".وقالت مازي: "كنت أشعر بالقلق كل يوم إذا كان قد ألحق الأذى بي أو بأطفالي. لم أكن أعرف لماذا كان يفعل هذا بنا... مع غياب برايان، شعرت بعدم الحماية والعجز. لم أفكر في إخبار الشرطة، لأنني اعتقدت أن الأمر لم يكن خطيرًا بما فيه الكفاية.... لكن الأمور ازدادت سوءًا عندما راجعت لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بجاري مرة أخرى وأدركت أن غافين كان يراقب منزلنا في الليل."وتابعت: "أردت أن أكون مريضاً. بدأت أراقب كتفي باستمرار. كان الأطفال مرعوبين أيضًا واستخدمنا جميعًا الباب الخلفي... حتى أنني ركنت سيارتي على الطريق وغيرت روتيننا اليومي."واصل روبنسون ترويع مازي لكنه كان حريصا على الحضور إلى المنزل عندما لم يكن شريكها في المنزل.وأضافت مازي: "كان براين يغادر في الساعة 6 صباحًا وبعد 15 دقيقة، يكون غافين على السياج. كان يعرف جداولنا... وفي الوقت نفسه، استمرت الرسائل والإساءات. ووصف مدرسة طفلي وشعاراتهم الرسمية... كنت قلقة من أنه سيقتلنا."وقالت: "لقد أصبحت حياتي جحيما حيا. لم أعد أستطيع الخروج وأصبحت منعزلة خوفًا من رؤيته في الخارج... شعرت وكأنني في مسلسل مثير على Netflix ، ومع ذلك، كان ذلك يحدث لي، وكانت الحياة حقيقية".واتخذت الأمور منعطفًا أكثر قتامة في أيار 2023، عندما تبع روبنسون مازي للعمل بينما كانت مع ابنتها الصغيرة.وانتهى بها الأمر بجعل زملائها يغلقون كل الأبواب خوفا من قتلهم.وروت: "ركض غافين إلى أبواب المتجر وهزها بعنف. كان يصرخ أنه سيقتلني... لم أستطع التوقف عن البكاء والارتعاش. وعندما وصلت الشرطة أخبرتهم بكل شيء وتم القبض عليه في الشارع."في آب 2023، أقر غافين إيوان روبنسون، 28 عامًا، بالذنب في جريمة المطاردة التي تنطوي على الخوف من العنف وحيازة الحشيش في محكمة دورهام كراون.وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف، وحصلت مازي على أمر تقييدي مدى الحياة ضده.