إصابة في الدماغ أودت بحياتها... والسبب: جرعة زائدة من الماء؟!

احذروا استخدام الشموع المعطّرة في المنزل...هذه مخاطرها!

احذروا استخدام الشموع المعطّرة في المنزل...هذه مخاطرها!

وفاة رجل بسبب بق الفراش في هذا البلد...إليكم ما حصل معه!