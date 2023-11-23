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اختفت منذ عامين... هوية المتهم مفاجئة: "نعتقد أنه قتلها وأخفى جثتها"!

اختفت منذ عامين... هوية المتهم مفاجئة: "نعتقد أنه قتلها وأخفى جثتها"!







وفي التفاصيل، تم استدعاء ديل وارنر، 53 عامًا، يوم الأربعاء، أمام محكمة مقاطعة ليناوي بتهمة القتل العلني والتلاعب بالأدلة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة ولاية ميشيغان.



بالنسبة الى WTVG، قال ديل انه غير مذنب في كلتا التهمتين. وقالت الشرطة في البيان إن الكفالة الخاصة به حددت بمبلغ 20 مليون دولار ومن المقرر عقد جلسة استماع في 27 تشرين الثاني، وفق ما نقل موقع



وتم الإبلاغ عن اختفاء دي آن وارنر، 52 عامًا، من تيكومسيه بولاية ميشيغان، في نيسان 2021. وشوهدت آخر مرة في منزلها في بلدة فرانكلين في 25 نيسان 2021، ولم يكن لها أي اتصال بأسرتها أو أصدقائها منذ اختفائها، وفق ما قالت مقاطعة ليناوي في بيان.



وكانت دي آن أم لخمسة أطفال وكانت تدير شركة نقل بالشاحنات وشركة زراعية في ذلك الوقت.



وبينما لم يتم العثور على جثتها بعد، قالت الشرطة إنها واثقة من أنها ألقت القبض على المشتبه به المناسب في الحجز.



وقال المحقق الملازم الأول مايكل ديلون في البيان: "إن العمل في جريمة قتل من دون أي شخص يجلب تحديات فريدة من نوعها، قام المحققون في هذه القضية بعمل رائع في التحقيق، وعملوا بالتعاون مع المدعي العام في مقاطعة ليناوي. ولدي ثقة كبيرة في أن هذه القضية تمضي قدما."



في مقابلة مع Dateline بعد الاعتقال، قال غريغ هاردي، شقيق دي وارنر، إن أخته كانت متزوجة من ديل لمدة 15 عامًا، مضيفًا أن "الألم لم يختف".



وبحسب ما ورد قال: "الحدث الفعلي الذي وقع ولم يتم إغلاقه هو أمر يطارد الأسرة... أعتقد أننا جميعًا استسلمنا لحقيقة أنه لا يوجد خيار آخر سوى مقتلها وإخفاء جثتها أو تدميرها بطريقة ما على يد السيد وارنر".



وقالت محامية الدفاع عن ديل، ماري شارتييه، لصحيفة ديترويت نيوز إن موكلها بريء.



وقالت في بيان حصلت عليه الوكالة: "نعتقد أن المراجعة العادلة والموضوعية للأدلة - أو بشكل أكثر دقة عدم وجود أدلة في هذه القضية - ستُظهر أن السيد وارنر لم يقتل زوجته".



وقالت الشرطة إنها ستواصل ملاحقة الخيوط في هذه القضية وتطلب من الجمهور الاتصال بها لإبلاغها بأي معلومات ذات صلة.



قالت السلطات إن زوج امرأة من ميشيغان، اختفت منذ ما يقرب من عامين، اعتقل يوم الثلاثاء ووجهت إليه اتهامات فيما يتعلق بوفاتها.وفي التفاصيل، تم استدعاء ديل وارنر، 53 عامًا، يوم الأربعاء، أمام محكمة مقاطعة ليناوي بتهمة القتل العلني والتلاعب بالأدلة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة ولاية ميشيغان.بالنسبة الى WTVG، قال ديل انه غير مذنب في كلتا التهمتين. وقالت الشرطة في البيان إن الكفالة الخاصة به حددت بمبلغ 20 مليون دولار ومن المقرر عقد جلسة استماع في 27 تشرين الثاني، وفق ما نقل موقع PEOPLE وتم الإبلاغ عن اختفاء دي آن وارنر، 52 عامًا، من تيكومسيه بولاية ميشيغان، في نيسان 2021. وشوهدت آخر مرة في منزلها في بلدة فرانكلين في 25 نيسان 2021، ولم يكن لها أي اتصال بأسرتها أو أصدقائها منذ اختفائها، وفق ما قالت مقاطعة ليناوي في بيان.وكانت دي آن أم لخمسة أطفال وكانت تدير شركة نقل بالشاحنات وشركة زراعية في ذلك الوقت.وبينما لم يتم العثور على جثتها بعد، قالت الشرطة إنها واثقة من أنها ألقت القبض على المشتبه به المناسب في الحجز.وقال المحقق الملازم الأول مايكل ديلون في البيان: "إن العمل في جريمة قتل من دون أي شخص يجلب تحديات فريدة من نوعها، قام المحققون في هذه القضية بعمل رائع في التحقيق، وعملوا بالتعاون مع المدعي العام في مقاطعة ليناوي. ولدي ثقة كبيرة في أن هذه القضية تمضي قدما."في مقابلة مع Dateline بعد الاعتقال، قال غريغ هاردي، شقيق دي وارنر، إن أخته كانت متزوجة من ديل لمدة 15 عامًا، مضيفًا أن "الألم لم يختف".وبحسب ما ورد قال: "الحدث الفعلي الذي وقع ولم يتم إغلاقه هو أمر يطارد الأسرة... أعتقد أننا جميعًا استسلمنا لحقيقة أنه لا يوجد خيار آخر سوى مقتلها وإخفاء جثتها أو تدميرها بطريقة ما على يد السيد وارنر".وقالت محامية الدفاع عن ديل، ماري شارتييه، لصحيفة ديترويت نيوز إن موكلها بريء.وقالت في بيان حصلت عليه الوكالة: "نعتقد أن المراجعة العادلة والموضوعية للأدلة - أو بشكل أكثر دقة عدم وجود أدلة في هذه القضية - ستُظهر أن السيد وارنر لم يقتل زوجته".وقالت الشرطة إنها ستواصل ملاحقة الخيوط في هذه القضية وتطلب من الجمهور الاتصال بها لإبلاغها بأي معلومات ذات صلة.